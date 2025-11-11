Europeus se chocam após atitude de Xabi Alonso com Vini Jr: 'Precisa parar'

Uma atitude do técnico Xabi Alonso com Vini Jr no último jogo do Real Madrid chocou muitos europeus nas redes sociais. O time comandado pelo ex-jogador espanhol empatou com o Rayo Vallecano, no último domingo (9), jogando fora de casa.

O destaque do 0 a 0 entre Real Madrid e Rayo Vallecano foi uma cena entre Xabi Alonso e Vini Jr. O duelo foi disputado no Estádio de Vallecas, em Madrid. Apesar da ausência de gols, o confronto foi equilibrado e movimentado.

Durante o jogo, como é de costume, Vini Jr foi para cima de seus adversários, mas a decisão foi reprovada por Xabi Alonso. O brasileiro perdeu a bola, e o espanhol perdeu a paciência com a jogada. O vídeo rapidamente viralizou na Europa e deixou muitos torcedores de boca aberta, mas outros concordaram com o treinador. Veja abaixo:

Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Veja atitude de Xabi Alonso com Vini Jr e reação dos europeus

Tradução sobre a atitude de Xabi Alonso: Vini Jr precisa parar com isso, juro por Deus, ele tem uma proporção péssima. De 3 tentativas de drible, 1 foi bem-sucedida.

Tradução sobre a atitude de Xabi Alonso: Vini Jr poderia ter parado e verificado primeiro a posição dos seus companheiros. Mas ele se obrigou a driblar até o Rio de Janeiro. Todos culpavam o Mbappé. O Mbappé é quem está carregando o Real Madrid nas costas nesta temporada.

Tradução: Por que ele não disse isso para o Mbappé quando este driblou o Cissé 18736392 vezes, ou seja lá quem for?

Tradução: Você não diz a um jogador profissional para passar a bola em vez de tentar um drible; isso não é algo que se aprende na escolinha de futebol. Os atacantes têm a função de tentar coisas novas, principalmente driblar. Se não der certo, não é o fim do mundo; você se reajusta e tenta de novo.

Rayo Vallecano x Real Madrid: como foi o jogo?

Em um confronto que prometia ser tenso, o equilíbrio chamou a atenção desde o primeiro tempo. Jogando em casa e diante do poderoso Real Madrid, o Rayo Vallecano fez um duelo parelho com os merengues, proporcionando um jogo movimentado e disputado.

Querendo se manter na liderança, o Real Madrid carregava o peso do favoritismo e buscava a vitória para apagar o gosto amargo da derrota anterior. A equipe foi mais incisiva no ataque, pressionando e ocupando o campo ofensivo com frequência. Mesmo assim, o Rayo Vallecano não se intimidou e respondeu com transições rápidas e jogadas aéreas, levando perigo semelhante ao dos visitantes. Dificuldade para o time de Xabi Alonso e Vini Jr.

A chance mais perigosa da primeira etapa aconteceu aos 22 minutos. O Real Madrid mantinha a posse e trocava passes diante da marcação fechada do Rayo. Mbappé recebeu na direita e cruzou para Bellingham, que subiu mais alto e cabeceou forte. A bola foi rebatida e sobrou na área para Vini Jr, que finalizou de qualquer jeito, obrigando o goleiro Batalla a fazer grande defesa.

Minutos depois, em cobrança de escanteio, Asencio apareceu livre na área e cabeceou com perigo. Apesar de deslocar o goleiro, a bola saiu rente à trave. Depois disso, o Rayo conseguiu equilibrar novamente o jogo, atacando com intensidade, mas sem criar lances de real perigo. Resultado ruim para o time de Xabi Alonso e Vini Jr.

O jogo seguiu intenso, mas sem grande brilho técnico. Ambos os times promoveram substituições, buscando dar novo fôlego ao meio-campo e ao ataque. Com as mudanças, a partida permaneceu travada, com o Rayo Vallecano neutralizando as principais jogadas do Real Madrid e apostando em contra-ataques esporádicos. Diante da forte marcação e das boas atuações dos goleiros, o placar terminou zerado.