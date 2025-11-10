Uefa cogita mudar formato das Eliminatórias da Europa; Fifa precisa aprovar alteração

A Uefa cogita mudar o formato das Eliminatórias da Europa com o objetivo de tornar a qualificação para a Copa do Mundo mais atraente. Segundo o "L'Équipe", existe uma preocupação da entidade com o esvaziamento dos confrontos da Data Fifa.

Em outubro, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, admitiu que uma mudança no formato das Eliminatórias da Europa não estaria descartada. Durante o "Football Summit", o cartola revelou que a entidade pensava em um formato mais interessante.

Um grupo de trabalho comandado por Philippe Diallo, que é o atual presidente da Federação Francesa de Futebol e membro do Comitê Executivo da Uefa, está encarregado de apresentar propostas. No entanto, uma mudança depende da aprovação da Fifa.

Segundo o regulamento das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, as competições que precedem a Copa do Mundo são organizadas pela Fifa em parceria com outras confederações.

- A competição preliminar será organizada pela FIFA em colaboração com as confederações. As confederações estabelecerão um formato de competição, que exigirá a aprovação da FIFA.

O Lance! buscou a opinião de jornalistas europeus sobre a possibilidade de uma mudança no formato das Eliminatórias da Europa pela Uefa.

Jornalistas opinam sobre mudança no formato das Eliminatórias da Europa

Eric Frosio (L'Équipe - França)

- O atual formato está sofrendo nos últimos jogos sem muito interesse, desequilibrados. Estamos sentindo uma queda de interesse. Na França, por exemplo, o jogo contra a Islândia tiveram 4,6 milhões de pessoas assistindo pela TV, que é um número baixo. Contra o Azerbaijão, foram 4,7 milhões. Nos jogos de setembro, não superou os 5 milhões. Isso demonstra que tem pessoas assistindo, pois se passa em um canal aberto, mas se eles tiverem outras coisas para fazer, eles vão perder esses jogos sem problemas. Então é hora de mudar.

- Eu não estava muito empolgado com a mudança de formato da Champions, mas admito que não ficou ruim. Ficou até mais interessante. Com as seleções, poderia dar o mesmo retorno, o mesmo resultado. Com 48 seleções, está todo mundo convidado. Não vejo como uma grande pode ficar fora. Nessa Copa, só a Itália está em uma situação complicada porque a Noruega está se superando.

José Félix Díaz (As - Espanha)

- A verdade é que é um modelo muito difícil de ver surpresas. Há uma diferença enorme entre as equipes, e é raro que uma seleção de ponta, como aconteceu com a Itália, fique de fora. Não há muita emoção, mas acho que são jogos necessários.

- Acho que tantas mudanças no futebol não são boas. A cada temporada, os formatos, as formas de competir e as formas de jogar mudam. Acho que o futebol é mais simples, e tantas mudanças não são boas para ele.

