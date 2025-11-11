O futuro do centroavante Endrick está ainda indefinido, no entanto, alguns traços já tomam formas para o próximo ano. De acordo com apuração do Lance!, o jogador tem sua saída do Real Madrid encaminhada, e o provável destino é o Lyon, da França. O martelo ainda não foi batido, uma vez que ainda existe a chance de pintar uma oportunidade melhor na janela de transferências de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De olho na Copa do Mundo de 2026, Endrick não deve permanecer no Real Madrid em meio à falta de oportunidades com o técnico Xabi Alonso. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo por apenas 11 minutos na goleada da equipe merengue por 4 a 0 sobre o Valencia, pela La Liga.

continua após a publicidade

No entanto, Endrick voltou a ficar no banco de reservas durante todo o jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano, que terminou empatado em 0 a 0. Com isso, o atacante está cada vez mais próximo de uma saída por empréstimo visando ter mais minutagem e, quem sabe, um retorno à equipe de Madrid como destaque.

Por que Endrick opta pelo Lyon?

Neste momento, o Lyon vive uma fase ruim e vem de três tropeços consecutivos, mas é uma equipe que tem potencial para brigar por vagas em competições europeias. Além disso, os franceses disputam a Europa League e devem se classificar para o mata-mata.

continua após a publicidade

O ponto principal no interesse do estafe do jogador é que Lyon carece de um centroavante, e Endrick chegaria para preencher essa lacuna no elenco. Os franceses possuem apenas o 8º melhor ataque de 18 clubes da Ligue 1 ao lado do Toulouse e do Paris FC com 18 gols marcados.

Na atual temporada, o Lyon tem como artilheiro o meia-atacante Pavel Sulc, mas conta com poucos jogadores de ataque com gols marcados. Com isso, a equipe comandada pelo português Paulo Fonseca busca solucionar um problema.

A oportunidade também é boa para Endrick, que busca mostrar serviço para Carlo Ancelotti meses antes da Copa do Mundo de 2026. Na temporada passada, o jovem conseguiu demonstrar seu valor, tendo sido o maior artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei com cinco gols marcados.

Em entrevista à "Placar", Ancelotti não descartou a presença de Endrick no próximo Mundial, mas também não prometeu uma convocação. No entanto, o treinador pediu para que o atleta volte a jogar com mais frequência.

- Sim, falei com ele no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038. Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades.

Nesse sentido, Endrick segue o conselho de Ancelotti e busca um novo caminho para mostrar seu futebol na atual temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.