Veja gols de PSG x Monaco: Marquinhos marca e dá classificação momentânea

Nesta quarta-feira (25), um clássico francês agitou os playoffs da Champions League. Buscando uma vaga nas oitavas de final, PSG e Monaco decidiram o confronto, com a equipe parisiense tendo vantagem após vencer o duelo de ida por 3 a 2. No começo do segundo tempo, o Monaco empatou o agregado, mas Marquinhos, de forma heróica, marcou e devolveu a vantagem ao PSG. Pouco depois, Kvaratskhelia virou o jogo e garantiu a classificação parisiense. Veja os gols abaixo:

Veja os gols do confronto entre PSG x Monaco:

Akliouche marcou o primeiro do duelo e empatou o jogo no agregado para o Monaco.

Após expulsão de jogador do Monaco, Marquinhos aproveitou jogada ensaiada e recolocou o PSG na frente.

Pouco tempo depois, Kvaratskhelia virou o jogo e deu a vitória ao PSG no clássico francês.

Jogadores comemorando o gol de Marquinhos, na Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)<br>

