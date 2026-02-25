Veja gols de PSG x Monaco: Marquinhos marca e dá classificação momentânea
Após sair perdendo, equipe parisiense virou o duelo para 2 a 1
Nesta quarta-feira (25), um clássico francês agitou os playoffs da Champions League. Buscando uma vaga nas oitavas de final, PSG e Monaco decidiram o confronto, com a equipe parisiense tendo vantagem após vencer o duelo de ida por 3 a 2. No começo do segundo tempo, o Monaco empatou o agregado, mas Marquinhos, de forma heróica, marcou e devolveu a vantagem ao PSG. Pouco depois, Kvaratskhelia virou o jogo e garantiu a classificação parisiense. Veja os gols abaixo:
Veja os gols do confronto entre PSG x Monaco:
Akliouche marcou o primeiro do duelo e empatou o jogo no agregado para o Monaco.
Após expulsão de jogador do Monaco, Marquinhos aproveitou jogada ensaiada e recolocou o PSG na frente.
Pouco tempo depois, Kvaratskhelia virou o jogo e deu a vitória ao PSG no clássico francês.
