imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Gerson é recepcionado pela torcida do Cruzeiro na Toca da Raposa II

O jogador realizará exames e assinará contrato com a Raposa

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 09/01/2026
12:47
Gerson foi recebido por torcedores na Toca (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Gerson foi recebido por torcedores na Toca (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
A maior contratação da história do futebol brasileiro chegou a Belo Horizonte. Gerson foi recepcionado por uma multidão de torcedores do Cruzeiro na Toca da Raposa II.

continua após a publicidade

A diretoria celeste abriu os portões do Centro de Treinamento por volta das 11h50 (de Brasília). Os cruzeirenses ficaram cerca de 30 minutos no local.

Gerson foi recebido por torcedores na Toca (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Gerson foi recebido por torcedores na Toca (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

O meio-campista realizará exames nesta sexta-feira e na sequência irá assinar contrato com o Cabuloso. Em sua chegada, ele falou brevemente com os jornalistas.

continua após a publicidade

– Agradecer à diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez pela minha vinda. Vou realizar exames e depois converso com mais calma – comentou Gerson.

Pedrinho confirmou acerto do Cruzeiro com Gerson

Na última quinta-feira (8), o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, chegou a revelar que o meio-campista assinaria contrato com o clube nesta sexta.

continua após a publicidade

– Tudo tranquilo. Kaio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta. Kaio Jorge continua no Cruzeiro. (Gerson) chega amanhã! – disse Pedrinho na saída da Toca da Raposa II.

Negociações do Cruzeiro por Gerson

Depois de uma tarde intensa de negociações na última quarta-feira (7), o Cruzeiro está muito próximo de fechar a contratação do meio-campista Gerson. O Zenit, da Rússia, aceitou a última investida celeste e os trâmites devem seguir em breve.

A equipe mineira ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus.

Na última quarta-feira, membros da diretoria do Cruzeiro se reuniram com André Cury, Giuliano Bertolucci e Júnior Mendoza, intermediários na negociação. A informação do aceite do Zenit foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Na quarta-feira (7), Pedro Lourenço deixou a Toca da Raposa mais cedo que os demais dirigentes. Na saída, também falou com a imprensa e já relatava otimismo.

– Continua, o pessoal está lá, o Bruno. A expectativa é sempre boa. Acho que hoje é Natal na Rússia. Está caminhando bem. Falta os russos aceitarem. Estamos bastante (confiantes) – disse Pedrinho.

