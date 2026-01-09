Gerson é recepcionado pela torcida do Cruzeiro na Toca da Raposa II
O jogador realizará exames e assinará contrato com a Raposa
A maior contratação da história do futebol brasileiro chegou a Belo Horizonte. Gerson foi recepcionado por uma multidão de torcedores do Cruzeiro na Toca da Raposa II.
A diretoria celeste abriu os portões do Centro de Treinamento por volta das 11h50 (de Brasília). Os cruzeirenses ficaram cerca de 30 minutos no local.
O meio-campista realizará exames nesta sexta-feira e na sequência irá assinar contrato com o Cabuloso. Em sua chegada, ele falou brevemente com os jornalistas.
– Agradecer à diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez pela minha vinda. Vou realizar exames e depois converso com mais calma – comentou Gerson.
Pedrinho confirmou acerto do Cruzeiro com Gerson
Na última quinta-feira (8), o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, chegou a revelar que o meio-campista assinaria contrato com o clube nesta sexta.
– Tudo tranquilo. Kaio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta. Kaio Jorge continua no Cruzeiro. (Gerson) chega amanhã! – disse Pedrinho na saída da Toca da Raposa II.
Negociações do Cruzeiro por Gerson
Depois de uma tarde intensa de negociações na última quarta-feira (7), o Cruzeiro está muito próximo de fechar a contratação do meio-campista Gerson. O Zenit, da Rússia, aceitou a última investida celeste e os trâmites devem seguir em breve.
A equipe mineira ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus.
Na última quarta-feira, membros da diretoria do Cruzeiro se reuniram com André Cury, Giuliano Bertolucci e Júnior Mendoza, intermediários na negociação. A informação do aceite do Zenit foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.
Na quarta-feira (7), Pedro Lourenço deixou a Toca da Raposa mais cedo que os demais dirigentes. Na saída, também falou com a imprensa e já relatava otimismo.
– Continua, o pessoal está lá, o Bruno. A expectativa é sempre boa. Acho que hoje é Natal na Rússia. Está caminhando bem. Falta os russos aceitarem. Estamos bastante (confiantes) – disse Pedrinho.
