Lucas Beltrán foi procurado pelo Flamengo no mercado de verão europeu de 2025, quando ainda defendia a Fiorentina, da Itália. No entanto, não houve avanço nas negociações e, no mesmo período, o jogador foi anunciado como reforço do Valencia, da Espanha, por empréstimo, no último dia da janela. Meses depois, o argentino abordou o tema publicamente pela primeira vez, em entrevista concedida ao canal "Ezzequiel", disponível no YouTube.

Beltrán confirmou o interesse do Flamengo e afirmou que a Fiorentina já havia aceitado a proposta, além de destacar que a negociação não avançou por decisão própria. Segundo o atacante, a escolha ocorreu pelo desejo de aproveitar o período ainda vinculado ao clube italiano para dar a volta por cima na carreira e corresponder à expectativa inicial da diretoria da Viola, motivada pelo investimento realizado em sua contratação.

— O interesse do Flamengo era concreto, pressionaram pela minha contratação. A Fiorentina tinha dado o aval, mas a decisão era minha. Foi difícil dizer não — disse o jogador.

— Foi uma pressão, sabe? Tenho que provar que valho o investimento. Sinto que coloquei muita pressão em mim mesmo para continuar subindo na carreira, sem desfrutar ou aproveitar esse tempo na Fiorentina — finalizou o atacante.

Beltrán deixou o futebol sul-americano como uma das grandes promessas do continente após passagem pelo River Plate, clube ao qual esteve vinculado entre 2018 e 2023, disputando 78 partidas, com 22 gols e oito assistências, além de empréstimo ao Colón entre 2021 e 2022, período em que marcou seis vezes e deu dois passes decisivos em 39 jogos.

Sua melhor temporada ocorreu em 2023, quando anotou 16 bolas na rede em 35 exibições, desempenho que o levou à Fiorentina em agosto de 2023. A negociação foi finalizada em 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,5 milhões). Ele marcou 16 gols e registrou nove assistências em 98 partidas ao longo de duas temporadas. No Valencia, na temporada 2025/26, soma dois gols em 16 partidas até aqui.

Ainda na mesma entrevista, Beltrán fez questão de elogiar a grandeza do Flamengo, comparando-o ao River Plate e ao Boca Juniors, ao listar as três equipes mais importantes da América do Sul, o que evidencia a dificuldade que passou ao recusar o Mais Querido a fim de ficar no futebol europeu.

— Quando me contataram, agradeci o interesse porque sei o que o Flamengo representa, é uma das maiores equipes da América do Sul. Foi difícil negar uma instituição tão grande, mas, por enquanto, não me arrependo porque queria ficar na Europa — concluiu.

