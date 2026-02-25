Torcedores do Benfica entram em conflito com a polícia antes de duelo da Champions
Clima de tensão marcou os arredores do Bernabéu
Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida será realizada no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Antes da bola rolar, nos arredores do estádio, o ambiente nas imediações foi marcado por tensão e confrontos violentos entre os torcedores portugueses e a polícia espanhola.
As autoridades espanholas já haviam classificado o evento como um jogo de "alto risco". Essa classificação deve-se não apenas ao carácter eliminatório do confronto, mas também ao histórico recente de polêmicas envolvendo as duas equipas na primeira mão da competição.
Início do tumulto e a ação policial
O cortejo, que reunia cerca de quatro mil torcedores do Benfica, seguia em direção à porta destinada aos visitantes quando o conflito iniciou. A confusão foi desencadeada na reta final do trajeto, quando um torcedor, identificado como casual, saiu do cordão de segurança delimitada pela Polícia Nacional de Espanha.
Esse torcedor se recusou a destampar o rosto quando abordado, o que elevou a tensão no local. Somado a isso, relatos apontam que houve atiramento de objetos, como garrafas e latas, contra as autoridades policiais que faziam a escolta.
Essa recusa e as provocações obrigaram as forças de segurança a intervir de forma imediata e contundente, que gerou uma forte investida policial sobre o grupo de adeptos portugueses. Imagens mostraram as autoridades espanholas a utilizar gases, cassetetes e bombas de efeito moral para tentar conter e dispersar o tumulto.
Consequências da ação
Um dos adeptos ficou ferido e necessitou de assistência imediata prestada por paramédicos ainda no local dos confrontos. Também se registaram marcas de agressões e ferimentos em outras pessoas presentes na marcha. A imprensa apurou que o ex-candidato à presidência do Benfica, João Diogo Manteigas, encontrava-se no meio do cortejo durante o incidente.
Contexto de alta tensão
Na partida de ida, no Estádio da Luz, na última terça-feira (17), terminou com vitória do Real Madrid por 1 a 0, com gol de Vini Jr, mas ficou marcada por um episódio triste de injúria racial. Após a comemoração, o brasileiro denunciou ter sofrido insultos racistas por parte do jogador do Benfica, Gianluca Prestianni, o que levou o árbitro a ativar o protocolo antirracista da Uefa.
Prestianni está oficialmente fora do confronto no Bernabéu após a Uefa suspender preventivamente o atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, após denúncia de comportamento racista contra Vini Jr, do Real Madrid. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (23) pelo Departamento de Controle, Ética e Disciplina da entidade.
Além dele, o técnico José Mourinho também não estará no banco de reservas. O português cumpre suspensão após ter sido expulso no jogo de ida e, em sinal de protesto, decidiu não comparecer ao estádio, segundo a imprensa portuguesa e espanhola.
O Real Madrid, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira para confirmar a classificação às oitavas de final. A equipe de Álvaro Arbeloa tem a vantagem de 1 a 0 construída fora de casa e conta com o apoio da torcida no Bernabéu para avançar na competição.
