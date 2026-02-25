O Bahia está escalado para o duelo diante do O'Higgins-CHI, nesta quarta-feira (25), na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa Libertadores. Este será o jogo de volta de tal etapa do torneio.

Na ida, o Esquadrão foi superado pelo adversário por 1 a 0. Os chilenos chegaram a marcar o segundo gol, mas o lance foi anulado por conta de uma falta. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

O time do Bahia terá o retorno do meio-campista Everton Ribeiro, que foi ausência no primeiro jogo porque estava cumprindo suspensão.

Assim, o Bahia de Rogério Ceni está escalado com o seguinte 11 inicial: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga.

Do outro lado, o O'Higgins de Lucas Bovaglio vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello, Leiva e Martin Sarrafiore; Castillo.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X O'HIGGINS

COPA LIBERTADORES – SEGUNDA FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

O'HIGGINS: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello, Leiva e Martin Sarrafiore; Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.