Dirigente japonês oficializa candidatura à presidência da Fifa
Com isso, eleição do próximo ano deverá ter pelo menos três concorrentes
O presidente honorário da Associação Japonesa de Futebol (JFA, na sigla em inglês), Kozo Tashima, formalizou candidatura à presidência da Fifa. A eleição que vai definir o dirigente máximo do futebol mundial está marcada para março do próximo ano, mas o prazo para inscrever candidaturas se encerra nesta quarta-feira (18).
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"Em 17 de novembro, a JFA enviou uma carta à Fifa recomendando o presidente honorário da JFA, Kozo Tashima, como candidato à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Em sua 13ª reunião de diretoria, realizada em 5 de novembro, a JFA decidiu por unanimidade recomendar o presidente honorário Tashima como candidato", informou a associação, em nota.
Tashima agradeceu o apoio da JFA e defendeu a própria candidatura. "O futebol japonês construiu sua base para o desenvolvimento sob altos padrões éticos e uma gestão organizacional sólida. Gostaria de usar essa experiência para promover uma governança mais forte e uma gestão organizacional mais transparente na Fifa", comentou.
"Além disso, esperamos que o futebol, o esporte mais amado do mundo, continue a levar sonhos, esperança, inspiração e paixão a pessoas em todo o planeta, ao mesmo tempo que expande o ambiente em que muitas crianças podem jogar com tranquilidade. Também comunicaremos ao mundo a importância do fair play, do respeito e da integridade, que são os alicerces do futebol e do esporte em geral. Com um forte senso de missão e determinação, assumiremos esse desafio para que a Fifa se torne uma organização mais saudável e confiável e contribua para o desenvolvimento do futebol em todo o mundo."
Com o anúncio desta quarta, o pleito que vai definir o presidente da Fifa para o próximo quadriênio deverá ter pelo menos três concorrentes. Além de Tashima e do atual presidente da entidade, Gianni Infantino, o francês Philippe Diallo, que dirige a federação francesa, também foi lançado candidato esta semana, com apoio unânime da Uefa.
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