LaLiga chega à 12ª condenação por racismo no futebol espanhol após caso envolvendo Mbappé
Torcedor recebeu 11 meses de prisão por gestos e sons racistas contra o atacante do Real Madrid durante partida contra o Real Oviedo
A LaLiga obteve sua 12ª condenação judicial em casos de racismo no futebol espanhol. Desta vez, a decisão envolve Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, que foi alvo de gestos e sons racistas vindos das arquibancadas durante a partida contra o Real Oviedo, em 24 de agosto de 2025, no estádio Carlos Tartiere.
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A sentença foi proferida pela Segunda Seção do Tribunal Provincial das Astúrias. O torcedor foi condenado por crime de ódio, previsto no artigo 510.2.a do Código Penal espanhol, após confessar a prática. A embriaguez foi reconhecida como circunstância atenuante.
A pena estabelecida é de 11 meses de prisão, multa de seis meses, com valor diário de oito euros, e inabilitação especial por três anos e 11 meses para exercer profissões relacionadas à educação, ao ensino, ao esporte e ao lazer.
A execução da pena de prisão poderá ser suspensa, conforme solicitado pela promotoria e aceito pelo réu, desde que ele cumpra determinadas condições: não frequentar estádios de LaLiga e manter distância de Mbappé.
A investigação contou com provas periciais apresentadas pela entidade, entre elas um laudo de leitura labial, considerado decisivo para a resolução do processo. O caso foi denunciado pela LaLiga, e o Real Madrid também ingressou como parte no processo.
LaLiga soma 12 condenações por racismo
Com a decisão envolvendo Mbappé, a LaLiga chegou a 12 condenações judiciais em casos de racismo relacionados ao futebol espanhol. Entre os episódios estão ataques a jogadores como Vinícius Jr., Lamine Yamal, Raphinha, Ansu Fati, Aurélien Tchouaméni, Samuel Chukwueze, Carlos Akapo, Omar El Hilali, Iñaki Williams e Marcus Rashford.
Um dos casos de maior repercussão ocorreu em maio de 2025, quando cinco pessoas foram condenadas a um ano de prisão por insultos racistas contra Vini Jr. durante uma partida entre Real Valladolid e Real Madrid. A decisão foi a primeira na Espanha a aplicar o artigo 510.2.a do Código Penal para condenar réus por crime de ódio em um caso de racismo no futebol.
Em abril de 2026, outro torcedor recebeu nove meses de prisão por ofensas racistas contra Marcus Rashford, durante o confronto entre Real Oviedo e Barcelona. Já em setembro de 2025, um homem foi condenado a um ano de prisão por insultos contra Iñaki Williams em uma partida entre Espanyol e Athletic Club.
A atuação da entidade também alcançou episódios fora dos estádios. Em junho de 2025, quatro pessoas foram condenadas por pendurar uma faixa com mensagem hostil ao Real Madrid e um boneco enforcado vestido com a camisa de Vinícius Jr. em uma ponte próxima ao centro de treinamento do clube, em Valdebebas.
A LaLiga afirma que os resultados judiciais fazem parte de seu trabalho de combate ao racismo e à discriminação no futebol espanhol.
As 12 condenações obtidas por LaLiga até hoje:
- Junho de 2024: Três réus que insultaram Vinícius Jr. durante uma partida entre Valencia CF e Real Madrid. Pena: 8 meses de prisão, dois anos de proibição de acesso a estádios e pagamento das custas processuais.
- Setembro de 2024 (segunda e terceira condenações): Um indivíduo que insultou Vinícius Jr. em um jogo entre RCD Mallorca e Real Madrid, e Samuel Chukwueze em um duelo entre RCD Mallorca e Villarreal CF. Pena, por cada infração: seis meses de prisão e um ano e seis meses de proibição de entrada em estádios.
- Setembro de 2024 (quarta condenação): Um menor de idade que fez gestos racistas contra Aurélien Tchouaméni em uma partida entre RCD Mallorca e Real Madrid. Foi firmado um acordo extrajudicial pelo qual ele deve pagar uma sanção financeira, manter-se afastado dos estádios por um ano civil, pedir desculpas ao jogador, ao clube e a LALIGA, além de cumprir atividades socioeducativas.
- Fevereiro de 2025: Um réu que insultou Carlos Akapo em um jogo entre Granada CF e Cádiz CF. Pena: 1 ano de prisão e proibição por 1 ano e 2 meses de se aproximar a menos de 200 metros de estádios de futebol que sediem partidas de LALIGA, RFEF, UEFA e FIFA.
- Maio de 2025: Cinco réus que proferiram insultos racistas contra Vinícius Jr. em uma partida entre Real Valladolid e Real Madrid. Esta foi a primeira sentença na Espanha a condenar com base na tipificação de crime de ódio do Artigo 510.2.a) do Código Penal. Penas: 1 ano de prisão, multas e inabilitação especial para o direito de ser votado (elegibilidade) e para o exercício de profissões ou ofícios na área educacional.
- Maio de 2025: Um réu que cometeu injúrias racistas contra Omar El Hilali em uma partida entre CD Cartagena e RCD Espanyol. Pena: 8 meses de prisão, suspensão da elegibilidade política pela duração da pena e dois anos de banimento dos estádios.
- Junho de 2025: Um menor de idade que ofendeu racialmente jogadores do FC Barcelona (Lamine Yamal, Raphinha e Ansu Fati) durante o ElClásico. Foi firmado um acordo extrajudicial que impôs um ano de proibição de acesso aos estádios e 30 horas de trabalho socioeducativo sobre valores. Ele também redigiu uma carta de desculpas aos atletas.
- Junho de 2025: Caso particularmente emblemático por não ter ocorrido dentro de um estádio nem em uma partida organizada por LALIGA. Uma faixa com os dizeres "Madrid odia al Real" foi pendurada em uma ponte em Valdebebas, ao lado de um boneco enforcado vestindo a camisa de Vinícius Jr., às vésperas do dérbi madrilenho pela Copa del Rey. Quatro pessoas foram condenadas por crimes de ódio e ameaças, recebendo penas entre 14 e 22 meses de prisão, multa financeira, ordem de afastamento para proteger Vinícius Jr., proibição de quatro anos de frequentar partidas de futebol, inabilitação especial para atuar nas áreas de educação, esporte e lazer, além da obrigação de concluir um programa sobre igualdade de tratamento e não discriminação. A decisão reafirma o compromisso de LALIGA em defender os valores do respeito no esporte, independentemente de os delitos ocorrerem na competição por ela organizada.
- Setembro de 2025: Um réu que proferiu insultos racistas contra Iñaki Williams em uma partida entre RCD Espanyol e Athletic Club pela temporada 2019/20. Pena: 1 ano de prisão, multa, proibição de acesso aos estádios por 2 anos além do tempo da pena de prisão e inabilitação especial para profissões nas áreas de educação, ensino, esporte e lazer por 4 anos além do prazo da pena privativa de liberdade.
- Abril de 2026: Um réu que ofendeu racialmente Marcus Rashford em uma partida entre Real Oviedo e FC Barcelona. Condenado por delito contra a dignidade humana por motivação racista. Pena: 9 meses de prisão, multa de 6 meses à razão de € 5 por dia, inabilitação especial para profissões nas áreas de educação, ensino, esporte e lazer por 3 anos e 9 meses, e proibição de três anos de acesso a estádios de futebol de qualquer categoria.
- Novembro de 2026: Um réu que fez gestos e sons racistas contra Kylian Mbappé a partir das arquibancadas do estádio Carlos Tartiere durante a partida entre Real Oviedo e Real Madrid, em 24 de agosto. Ele aceitou a condenação por crime de ódio prevista no Artigo 510.2.a) do Código Penal: 11 meses de prisão — com a suspensão solicitada pela promotoria (e aceita pelo réu) condicionada à proibição de frequentar estádios de LALIGA e à ordem de não se aproximar do jogador —, além de multa e inabilitação por 3 anos e 11 meses para o exercício de profissões nas áreas de educação, ensino, esporte e lazer.
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