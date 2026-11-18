O Barcelona acertou a renovação de contrato do lateral Xavi Espart, que enfrentou o Flamengo no Mundial de Clubes Sub-20, em 2025. A assinatura ocorrerá na sexta-feira (20), conforme antecipado pelo "Marca" e confirmado pelo Lance!.

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No Barcelona desde 2015, Xavi Espart fez sua estreia como jogador profissional do Barcelona em março de 2026. No entanto, a joia se consolidou como uma das principais peças da equipe de Hansi-Flick na atual temporada por conta das boas atuações.

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No entanto, Xavi Espart se encontra entregue ao departamento médico por conta de uma lesão no tornozelo direito durante o clássico contra o Real Madrid. Ainda assim, o jovem assinará um novo contrato com o Barcelona até 2030 com as presenças de Joan Laporta e Deco.

Apesar de ser destro, Xavi Espart já demonstrou versatilidade para atuar nas duas laterais do campo. Na atual temporada com o Barcelona, o jovem já fez nove partidas e apresentou valências ofensivas, tendo somado dois gols e duas assistências até o momento.

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No Mundial de Clubes Sub-20 em 2025, Xavi Espart foi o responsável por dar a assistência para o primeiro gol do Barcelona sobre o Flamengo marcado por Jan Virgili.

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