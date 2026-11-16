A Uefa lançou nesta segunda-feira (16) o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, como candidato de oposição a Gianni Infantino à presidência da Fifa. As eleições para o próximo quadriênio estão marcadas para março do ano que vem, mas o prazo para inscrever candidatura se encerra nesta quarta-feira (18).

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"Philippe Diallo possui uma vasta experiência em todos os níveis do futebol, tendo liderado a organização que representa os clubes de futebol profissionais franceses, integrado o conselho de administração da liga profissional francesa e participado nas estruturas de resolução de litígios da Fifa, antes de se tornar presidente da FFF e membro do Comité Executivo da UEFA em 2023", declarou a Uefa, em nota.

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O texto informa que Diallo conta com "apoio unânime" da Uefa, o que em tese faz o francês garantir de imediato os votos de 55 associações-membro.

"Num contexto de sérias preocupações quanto ao rumo da Fifa, as federações nacionais apelaram a uma renovada unidade e confiança no seio da comunidade futebolística mundial. Apelaram ainda a uma Fifa que coloque o desenvolvimento do futebol em todas as regiões do mundo no centro da sua missão, que defenda os mais elevados padrões de governança e que trabalhe em estreita parceria com as suas federações-membro, confederações e partes interessadas do futebol. Manifestaram a sua total confiança em Philippe Diallo para proporcionar a liderança necessária para concretizar esta ambição", acrescentou a Uefa.

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Philippe Diallo (c) foi lançado com apoio unânime das associações da Uefa (Divulgação/FFF)

Infantino e Diallo buscam apoio mundo afora

Agora, Philippe Diallo e a Uefa terão de buscar votos mundo afora para tentar derrubar Infantino, que está à frente da Fifa desde 2016. A tarefa, porém, deverá ser difícil. Ao todo, são necessários 106 dos 211 votos possíveis para um candidato ser eleito.

Infantino conta com o apoio declarado da Confederação Africana de Futebol (CAF) e de parte da Concacaf, o que, em tese, assegura a ele 80 votos neste momento. Mas vale ressaltar que declarações de apoio conjunto não são garantia de voto, já que os representantes das associações-membro votam de forma individual, o que pode resultar em dissidências.

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