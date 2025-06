Diretor da CBF abre o jogo sobre saída de Ancelotti do Real Madrid

A decisão de Carlo Ancelotti em deixar o Real Madrid para assumir a Seleção Brasileira foi cercada de controvérsias. Após longa novela, o técnico italiano, em maio, atendeu ao sonho do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e aceitou o cargo depois da demissão de Dorival Júnior.

O anúncio, porém, acabou gerando entreveros. Ednaldo optou por revelar a notícia antes de comunicados do Real e de Ancelotti, que precisou confirmar a saída em entrevista coletiva, diferente do que esperava que acontecesse, já que gostaria de anunciar o futuro apenas depois do fim da temporada espanhola.

Em entrevista à "Cadena SER", o diretor da Seleção Brasileira masculina, Rodrigo Caetano, explicou a situação envolvendo o comandante e declarou que, no ato do anúncio de Ednaldo, o Real estava ciente da decisão.

- Fizemos muitas reuniões para definir os principais nomes para o cargo de técnico, e Ancelotti estava no topo da lista desde o início. Houve contato, e o técnico foi muito profissional, dizendo que tinha um compromisso com o Real Madrid e que só poderia se pronunciar após o final da temporada. O Real Madrid autorizou a CBF a fazer desta forma. O Ancelotti ainda trabalhava lá, porque faltavam duas partidas, e nós conversamos com ele - afirmou o mandatário.

Apesar do litígio, Rodrigo assegurou que Carletto é o nome ideal para a Seleção Brasileira - o quarto a comandar o time no ciclo, depois de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival -, mas manteve calma ao analisar a disputa da Copa do Mundo de 2026.

- Ancelotti é o técnico mais importante do mundo neste momento. Ele conquistou todos os campeonatos, e é uma grande honra para nós tê-lo conosco, pois será o técnico da seleção mais vitoriosa de todos os tempos. Quando chega a Copa do Mundo, a pressão para vencer recai sobre a seleção brasileira. Temos jogadores ótimos no mundo todo, e nossa esperança é chegar ao torneio em melhor forma do que estamos hoje - declarou.

Carlo Ancelotti, ex-Real Madrid, e Rodrigo Caetano juntos em atividade da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔰 Começo do trabalho de Ancelotti, ex-Real Madrid, no Brasil

Ancelotti estreou pela Seleção Brasileira na Data Fifa de junho, com resultados importantes. No primeiro jogo, empatou por 0 a 0 com o Equador em Guayaquil; cinco dias depois, superou o Paraguai por 1 a 0, com gol de Vini Jr - comandado pelo europeu em Madri - e garantiu um lugar no Mundial do próximo ano com duas rodadas de antecedência.

