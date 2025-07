Barcelona apresenta uniforme com marca de Kobe Bryant; confira

O Barcelona apresentou, nesta terça-feira (29), seu novo uniforme reserva para a temporada 2025/26. A grande novidade é a colaboração promovida pela Nike com a marca de Kobe Bryant, icônico jogador da NBA, estampando a coleção dourada dos Blaugranas. O Barça estreará oficialmente esta camisa na próxima quinta-feira (31) contra o FC Seul, em amistoso na capital sul-coreana.

O novo uniforme reserva do Barcelona foi revelado em um vídeo conceitual centrado em um "rondó" - ou "bobinho" - apelidado de "Mamba Rondó". Alejandro Balde, Alexia Putellas, Claudia Pina, Gavi, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Patri Guijarro e Salma Paralluelo participam do vídeo. O rondó, uma prática fundamental na metodologia de treinamento do Barça, simboliza seu jogo baseado na posse de bola e no pensamento ágil. Desta vez, ele se torna uma metáfora visual para a busca incansável pela excelência personificada em Kobe Bryant.

Detalhes da coleção

Para a temporada 2025/26, o Barça usará uma camisa reserva em ouro claro, complementada por detalhes em violeta persa e preto, combinação que homenageia as cores tradicionais dos times pelos quais Kobe Bryant jogou. A marca Kobe foi incorporada com um acabamento especial em silicone brilhante com textura de pele de cobra e relevo 3D, um design que também adorna o escudo do Barcelona.

Uniforme dois do Barcelona apresentado com a marca de Kobe Bryant (Foto: Reprodução/Barcelona)

O logotipo do Spotify permanece centralizado no peito, em preto, enquanto a manga esquerda apresenta o logotipo Ambilight na versão masculina e o logotipo Bimbo na versão feminina, ambos também em preto. O calção é preto na base e apresenta detalhes em violeta persa, além de uma estampa texturizada que imita pele de cobra, uma clara alusão ao apelido de Kobe, o "Black Mamba".

