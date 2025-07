Manchester United mira dois nomes na busca por novo camisa 9

Em busca de um novo centroavante e enfrentando dificuldades com a concorrência do mercado europeu, o Manchester United filtrou em duas opções sua procura pelo "camisa 9" ideal. Benjamin Sesko, do RB Leipzig, e Ollie Watkins, do Aston Villa, são os preferidos do técnico Ruben Amorim neste momento, segundo informações da "ESPN".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Red Devils iniciaram este mercado focados em contratar um centroavante, já que a intenção é utilizar Matheus Cunha como um meia. Alvos iniciais, Gyokeres e Delap preferiram acertar com os rivais Arsenal e Chelsea, respectivamente. Recentemente, foi noticiado que o Manchester United teria organizado uma lista de seis possíveis herdeiros da "camisa 9". Nela estavam Mateta, do Crystal Palace, Nicolas Jackson, do Chelsea, Dusan Vlahovic, da Juventus, Kolo Muani, do PSG, e os próprios Sesko e Watkins, que são os preferidos, ao que parece.

continua após a publicidade

De acordo com a "ESPN", existe uma preocupação no clube sobre o custo potencial de negociações por Watkins ou Sesko, com altas pedidas por parte de Aston Villa e RB Leipzig, respectivamente. Porém, a diretoria do United fez contato com representantes dos jogadores para entender quais seriam os recursos financeiros envolvidos. Dessa forma, ainda não foi tomada qualquer decisão sobre a dupla e qual dos dois será a prioridade.

Watkins em ação pela seleção nacional da Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram)

Desconfiança em relação as opções no elenco

Em 2024/25, Ruben Amorim assumiu o Manchester United no meio da temporada europeia e precisou trabalhar com o que tinha à sua disposição. Para a posição de "9", o treinador alternou entre Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, mas ambos não convenceram ou conseguiram estabelecer uma sequência.

continua após a publicidade

Hojlund, de apenas 22 anos, disputou um total 52 jogos em 2024/25, sendo 38 vezes titular. O dinamarquês marcou dez gols e contribuiu com duas assistências. Já Zirkzee, contratado há um ano, entrou em campo em 49 oportunidades, 22 delas no onze inicial. O holandês de 24 anos balançou as redes sete vezes e concedeu dois passes para gols.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.