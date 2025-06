Huijsen e Arnold fazem primeiro treino pelo Real Madrid

Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, contou com novidades na sessão de treinamentos realizada nesta sexta-feira (13). O comandante teve à disposição pela primeira vez as duas grandes contratações da diretoria na janela antes do Mundial de Clubes: Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold.

A dupla havia sido apresentada de maneira oficial na Ciudad Real Madrid nesta semana: o hispano-holandês fez sua coletiva na terça-feira (10), enquanto o inglês foi introduzido à torcida merengue dois dias depois. Após conversas com o treinador, os dois participaram da preparação pela primeira vez na manhã desta sexta.

As duas chegadas foram cercadas de expectativa por parte dos torcedores. Huijsen, de apenas 20 anos, custou quase 60 milhões de euros (R$ 384 milhões na cotação atual), pagos junto ao Bournemouth. Já Arnold, depois de 20 anos em Merseyside, escolheu não renovar com o Liverpool e custou apenas 10 milhões na moeda europeia, pagos como espécie de multa para que Alonso tivesse seu futebol disponível um mês antes do fim do vínculo, a fim de inscrevê-lo no Mundial de Clubes.

Trent Alexander-Arnold em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

E as novidades não pararam por aí. Defensores que preocuparam o clube na temporada por conta de lesões, o quarteto formado por Rüdiger, Alaba, Carvajal e Éder Militão fez parte do treino com os demais companheiros e entrou em vias de recuperação. Apesar das contusões serem diferentes, a situação é semelhante, e todos podem estar disponíveis ao longo da competição.

🔰 Brasileiro é problema para Xabi Alonso no Real Madrid

O brasileiro Endrick, por sua vez, está em outra lista: a dos desfalques. Apesar de relacionado para a disputa nos Estados Unidos, o atacante teve um problema no tendão conjuntivo da coxa direita já na segunda metade de maio, e tenta se recuperar a tempo do Mundial. Ferland Mendy e Camavinga também têm suas participações ameaçadas.

O Real Madrid está no grupo H, com Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT). A estreia acontece na quarta-feira (18), diante dos sauditas, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 16h (de Brasília). No domingo (22), o compromisso é diante dos norte-americanos, no mesmo horário; e quatro dias depois, às 22h, os Merengues fecham a fase de grupos diante dos austríacos.

