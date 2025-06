Ídolo da Argentina projeta futuro de joia no Real Madrid

O Real Madrid está cada vez mais perto de concretizar a chegada do jovem Franco Mastantuono, de 17 anos. O atleta do River Plate tem negociações avançadas e deve ser anunciado nos próximos dias, se juntando ao elenco apenas após setembro, quando alcança a maioridade.

continua após a publicidade

➡️ Huijsen e Arnold fazem primeiro treino pelo Real Madrid

➡️ Real Madrid divulga inscritos para o Mundial de Clubes sem atacante brasileiro

A moral de Franco é tamanha no país que um ídolo admitiu ter convencido o presidente espanhol Florentino Pérez a contratá-lo. Óscar Ruggeri, campeão mundial com a Albiceleste em 1986, disse ter conversado com o mandatário para indicar o meio-campista.

- É verdade, mandei uma mensagem de voz a Florentino, mas antes, em um dos jogos para os quais fui convidado a ir ao Bernabéu com meu amigo Emilio Butragueño, disse ao presidente que o Madrid precisava de um argentino no elenco. Ele respondeu que um fenômeno teria que surgir para preencher essa lacuna, porque nem todo mundo é bom o suficiente para o clube - declarou o ex-zagueiro.

continua após a publicidade

Ruggeri vestiu a camisa do Real durante uma temporada, em 1989/90, e conquistou La Liga, além de ter sido vice na Copa do Rei. Porém, projetou um futuro ainda maior no Santiago Bernabéu para o jovem do River.

➡️ Tudo o que você precisa saber sobre o Real Madrid no Mundial de Clubes

- Ele pode ir tão longe quanto quiser. Continuará a crescer na Europa, e os companheiros que ele terá em Madri o ajudarão a se desenvolver, assim se tornando ainda melhor. Quando alguém tem o talento, a personalidade e o ambiente certo, como é o caso dele, o caminho é mais fácil. Ele é um jovem muito inteligente em todos os sentidos, e estou convencido de que ele pode ser líder do Madrid em alguns anos - afirmou Óscar.

continua após a publicidade

Ruggeri avaliou chegada de Mastantuono ao Real Madrid (Foto: Reprodução/Alchetron)

Apesar dos holofotes sobre Mastantuono, Ruggeri foi sincero e optou por não elevar o diamante ao nível de astros da Argentina, como Lionel Messi e Diego Maradona - com quem foi campeão mundial há 39 anos no México.

- Já ouvi alguém compará-lo ao Messi, mas é cedo demais para isso. Messi e Maradona foram gênios. Mastantuono, por enquanto, é apenas uma estrela, mas também pode se tornar um gênio - finalizou.

Ao que tudo indica, Franco assinará um contrato válido por seis anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2031. O Real deve arcar com a multa rescisória, avaliada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 288 milhões na cotação atual), concretizando um chapéu em cima do PSG, que também estava na corrida pela aquisição.

🔢 Perto do Real Madrid: números de Mastantuono pelo River Plate em 2025

⚽ 19 jogos

⌛ 1.483 minutos em campo

🥅 7 gols marcados

📤 4 assistências

✅ 10 vitórias

🟰 8 empates

❌ 1 derrota

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.