Após Wesley, Roma quer jovem aposta de Guardiola no Manchester City

A Roma abriu negociações para contratar Claudio Echeverri, meia-atacante do Manchester City, por empréstimo de uma temporada, segundo informou o jornal As nesta terça-feira (29). O clube italiano busca reforços para o setor ofensivo a pedido do técnico Gian Piero Gasperini e vê no argentino, de 18 anos, uma opção versátil para atuar pelas pontas ou como armador. O clube já anunciou Wesley nesta janela de transferências, vindo do Flamengo.

Revelado pelo River Plate e comprado pelos ingleses em 2023 por 18,5 milhões de euros, Echeverri teve poucas oportunidades em seu início no Manchester City - apenas 45 minutos em campo - por conta de uma lesão. Diante da forte concorrência no elenco, vê com bons olhos a mudança para Roma.

O City está disposto a liberá-lo, mas resiste em incluir uma opção de compra, desejada pelos italianos. A operação depende agora apenas do aval final de Pep Guardiola, que gosta do jogador.

Guardiola elogiou Echeverri, alvo da Roma, no Mundial

Após a vitória do Manchester City por 6 a 0 contra o Al Ain na segunda rodada do Mundial de Clubes, Guardiola falou sobre a partida com o Dazn na beira do gramado. O treinador espanhol avaliou a partida de Echeverri, que fez um golaço de falta em seu único jogo até então.

— Echeverri é um jogador incrível, com muito talento. É uma pena que ele tenha tido um problema no intervalo. Quero contar uma coisa. Desde que ele chegou, no final dos treinos, ele ficava praticando faltas sozinho. Os outros não faziam isso. Ele praticava e praticava, o esforço valeu a pena, ele teve coragem e qualidade. É como no golfe: quanto mais você pratica, mais chances tem. Infelizmente ele não pôde continuar depois do intervalo, mas foi muito bom que, nos seus primeiros minutos na competição, ele tenha feito um gol fantástico. A cobrança de falta foi realmente, realmente muito boa — comentou.

