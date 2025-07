Sportfreunde Siegen e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados em um amistoso preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada nesta quarta-feira (30), às 13h30 (de Brasília), no Leimbachstadion, em Siegen (ALE) com transmissão ao vivo da ESPN 4 e Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Ficha do jogo SIE DOR Pré-temporada Amistoso Data e Hora Quarta-feira (30), às 13h30 (de Brasília) Local Leimbachstadion, em Siegen (ALE) Árbitro Onde assistir

O Borussia Dortmund disputará sua primeira partida de pré-temporada após a eliminação para o Real Madrid, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O Siegen, por sua vez, conquistou a classificação para a quarta divisão do futebol alemão.

Jogadores do Dortmund celebraram a classificação às quartas de final no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Tudo sobre o amistoso entre Siegen e Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):

SIEGEN 🆚 DORTMUND

Amistoso de Clubes 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Leimbachstadion, em Siegen (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔴 Sportfreunde Siegen (Técnico: Thorsten Nehrbauer)

NÃO DIVULGADO

🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Julian Brandt e Svensson; Guirassy e Adeyemi.

