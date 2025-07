Jornal destaca presença de brasileiros no Zenit, da Rússia: ‘Samba’

O Zenit, da Rússia, se tornou um dos destinos mais recorrentes para jogadores brasileiros nos últimos anos. Com uma lista cada vez mais extensa de atletas do país em seu elenco, o time russo virou destaque no jornal "AS" por conta do “samba brasileiro” em seu futebol - como definiu o portal ao analisar o crescimento da presença de brasileiros no clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A ligação entre o Brasil e o Zenit começou em 2012, quando o atacante Hulk foi contratado com status de astro. Desde então, o fluxo de atletas brasileiros só cresceu. Jogadores como Giuliano e Malcom mantiveram a tradição viva, e hoje o elenco conta com sete representantes do país: Douglas Santos, Wendel, Nino, Pedro, Gerson, Mantuan e Luiz Henrique, o que o jornal classificou como o "samba" na Rússia.

continua após a publicidade

Luiz Henrique em ação pelo Zenit, da Rússia (Reprodução: Luiz Henrique)

Com 19 brasileiros contratados ao longo da história, o Brasil é o segundo maior fornecedor de atletas ao Zenit, atrás apenas da Ucrânia, com 32 nomes. Essa conexão rendeu frutos dentro de campo: desde a chegada de Hulk, o clube conquistou sete dos doze campeonatos russos disputados e igualou o Spartak Moscou como maior campeão da era moderna do futebol russo, com dez títulos desde 1992.

➡️Jornal espanhol repercute possível saída de Arana do Atlético-MG: ‘Inesperado’

➡️Manchester United mira dois nomes na busca por novo camisa 9

continua após a publicidade

Apoio da gigante Gazprom ajudam o Zenit a manter o império russo, contado com brasileiros

O sucesso do Zenit também passa por sua estrutura financeira. Em 2005, o clube fechou um dos maiores contratos de patrocínio do futebol mundial com a Gazprom, gigante semiestatal do setor de gás. Desde então, a empresa é a principal financiadora do time e viabiliza a chegada de atletas com salários elevados.

Hulk, por exemplo, chegou a ganhar 7 milhões de euros por temporada, enquanto Malcom recebia 6 milhões de euros anuais. Mesmo após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o fluxo de brasileiros não foi interrompido - ao contrário: desde 2022, o Zenit contratou 11 jogadores brasileiros, incluindo os recentes reforços Luiz Henrique, ex-Botafogo, e Gerson, que veio do Flamengo após disputar o Mundial de Clubes de 2025.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.