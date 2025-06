Rivaldo reprova possíveis testes de Ancelotti na Seleção Brasileira

Pentacampeão com a Seleção Brasileira, Rivaldo analisou a estreia de Carlo Ancelotti no comando do Brasil e comemorou a classificação para mais uma Copa do Mundo. Para o craque, a sensação é de “missão cumprida”. O ex-jogador também comentou sobre a possibilidade de testes, agora que a amarelinha garantiu vaga no Mundial.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com uma vitória e um empate nos dois primeiros jogos, Carlo Ancelotti estreou à frente da Seleção Brasileira e, em apenas quinze dias de trabalho, já demonstrou os primeiros sinais de uma nova era.

— É um desafio enorme (treinar a Seleção Brasileira) e Ancelotti encarou com muita personalidade assumindo a maior seleção do mundo. Acho que no primeiro jogo as coisas não saíram tão bem, mas eu consigo ver como algo positivo: por ser fora de casa, contra um Equador que está um tempo sem perder jogos em seus domínios. O time não tomou gols e, mesmo sem marcar também, acho que foi assimilando as ideias dele e no segundo jogo saiu o gol para afastar um pouco das críticas — destacou Rivaldo em entrevista à Betfair.

continua após a publicidade

O ex-camisa 10 avaliou que o momento é de consolidar a equipe e não de testar novos nomes, devido ao tempo reduzido de preparação até a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende realizar amistosos contra seleções asiáticas em outubro, como Japão e Coreia do Sul, e enfrentar equipes africanas em novembro, com jogos previstos na Europa.

— Acho que não tem necessidade de fazer testes. Ele tem um grupo que teoricamente conhece e tem o apoio do Juan e do Rodrigo Caetano para ajudar a entender melhor e acompanhar mais do Campeonato Brasileiro, porque na Europa ele já sabe muito bem quem e quando ver os nomes que gosta — afirmou o pentacampeão.

continua após a publicidade

➡️Simule os resultados do Mundial de Clubes

— Se fosse um ciclo normal de quatro anos, seria normal ter esse momento, mas ele tem menos de doze meses para entrosar esse time para a Copa do Mundo. O Brasil precisa entender quem vai estar na escalação e acho que nos próximos dois jogos ele precisa focar nesse trabalho de entrosamento e montar os onze que ele imagina como os titulares do Brasil para uma Copa do Mundo que está muito próxima de acontecer — finalizou.

Para o pentacampeão, a classificação da Seleção Canarinho para a Copa do Mundo de 2026 permite que o técnico foque no entrosamento da equipe titular, especialmente nos últimos compromissos das Eliminatórias, em setembro.

— Pouco a pouco vamos ver esse time melhorando e acho que os últimos dois jogos serão mais tranquilos, com o Brasil já classificado e jogando contra adversários mais fáceis, Chile e Bolívia. Acho que é normal ter algumas cobranças vencendo apertado, mas agora o Brasil precisava ganhar e a missão foi cumprida dentro de casa.

Ancelotti na vitória da Seleção Brasileira contra o Paraguai (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)

Evolução defensiva sob o comando de Ancelotti

Os números mostram que a defesa do Brasil vinha enfrentando dificuldades nas últimas partidas. Foram nove gols sofridos em oito jogos, quatro deles contra a Argentina. Segundo Rivaldo, a evolução defensiva da equipe foi visível nas duas últimas apresentações.

— Ele está dando confiança para os jogadores da zaga, consegui ver isso na saída de jogo do Brasil nas duas últimas partidas. Todo mundo sabe que ele é um grande treinador, agora é saber se vai ser um treinador campeão com a Seleção porque no final o futebol é jogado e isso depende da confiança dos jogadores e colocar em prática todos os planos e situações que ele desenhar. O treinador vai aplicar o seu plano, mas os jogadores são os mais importantes para conseguir fazer o time ganhar a Copa do Mundo. O Ancelotti sabe o que tem na mão e sabe que pode trazer esse título com esses jogadores que possui no Brasil — finalizou.