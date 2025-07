A relação entre o presidente da Argentina, Javier Milei, e o futebol do país entrou em novo capítulo de tensão. Após criticar publicamente o dirigente da AFA (Associação de Futebol Argentino) acerca das SAFs, Milei e o governo anunciou um forte aumento nas contribuições previdenciárias que clubes deverão pagar.

A alíquota subirá de 7,5% para 13,06% a partir de agosto, com um adicional temporário de 5,56% durante 12 meses - o que representa uma cobrança total de 18,62% sobre receitas relacionadas ao futebol. Esses percentuais recairão sobre fontes como venda de jogadores, bilheteria, patrocínios e direitos de TV. Segundo o ministro da Desregulamentação, Federico Sturzenegger, a medida corrige um desequilíbrio no sistema.

- Em 2024, as vendas de jogadores de futebol argentinos geraram uma receita de 324 milhões de dólares. No entanto, quando se trata de pagar contribuições previdenciárias, a atividade que gera essa renda é subsidiada pelos aposentados - declarou o ministro.

A Subsecretaria de Previdência do Ministério de Capital Humano identificou um déficit anual de 20 bilhões de pesos (cerca de R$ 86,9 milhões na cotação atual), atribuído ao regime previdenciário vigente no futebol. O novo modelo busca fazer com que os clubes arquem com maior parte das obrigações.

Conflito com AFA e defesa das SADs

Esse reajuste é mais um episódio no conflito aberto entre Milei e a AFA. O presidente já havia questionado a gestão de Claudio Tapia, atual presidente da federação, após as eliminações de Boca Juniors e River Plate na fase de grupos do Mundial de Clubes. Nas redes sociais, Milei comparou o desempenho negativo dos argentinos com o sucesso dos clubes brasileiros, e voltou a defender a adoção das SADs (Sociedades Anônimas Desportivas), equivalente as SAFs do Brasil, no país.

Presidente da Argentina, Javier Milei (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Milei vê a entrada de capital privado como solução para dar competitividade ao futebol argentino e aproximar os clubes locais do nível de investimentos que hoje existe no Brasil. No entanto, a proposta encontra forte resistência na AFA, que bloqueou um decreto presidencial em favor das SADs e reelegeu Tapia com apoio unânime dos clubes, em outubro.

A disputa ideológica entre o modelo associativo e o modelo empresarial continua a gerar tensão entre governo e futebol. Com novas regras financeiras e sem consenso sobre o futuro da estrutura dos clubes, o futebol argentino vive uma de suas fases mais delicadas fora de campo.

