Seleção Brasileira define amistosos e logística rumo à Copa do Mundo de 2026

Com a classificação garantida para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, a Seleção Brasileira já começa a colocar em prática um planejamento minucioso visando conquistar o sonhado hexacampeonato. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em conjunto com o técnico Carlo Ancelotti e sua comissão técnica, tem buscado montar uma programação que permita uma preparação sólida e diversificada, enfrentando adversários de diferentes estilos de jogo e continentes.

Em setembro de 2025, a Seleção encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas com jogos contra Chile e Bolívia. O confronto com os chilenos ainda não tem local definido. Inicialmente, ele seria disputado em Porto Alegre, em uma partida que ficaria marcada pelas homenagens ao povo gaúcho, que no ano passado sofreu com as enchentes no estado. Um problema de datas, porém, deve inviabilizar a iniciativa.

A partir daí, Brasília, Rio de Janeiro e Minas Gerais surgem como candidatas a receber a partida diante do Chile. Os pontos que vão decidir o local escolhido serão gramado e logística. Ancelotti expressou o desejo de jogar no Maracanã. Brasília tem a vantagem de estar mais perto da Bolívia, local da última partida do Brasil na atual edição das Eliminatórias.

A partir de outubro, o foco se volta para a busca por rivais para amistosos. A ideia é enfrentar seleções asiáticas, como Japão e Coreia do Sul. Em novembro, será a vez de encarar representantes do futebol africano, com partidas previstas para acontecer na Europa.

O grande objetivo, no entanto, está nas datas Fifa de 2026. Com o fim das eliminatórias europeias, a comissão técnica pretende medir forças com adversários europeus mais bem colocados no ranking da Fifa.

Em junho, às vésperas do torneio, haverá espaço para mais um ou dois amistosos, desta vez contra equipes europeias de médio porte, já em solo norte-americano.

Paralelamente à definição dos adversários, a CBF trabalha na escolha de duas bases de preparação nos Estados Unidos — uma na costa leste e outra na costa oeste — para ajustar a logística conforme a definição dos grupos e das cidades-sede após o sorteio. A preparação prévia, contudo, já tem um destino quase certo: Orlando, na Flórida, deve voltar a receber a Seleção, repetindo a estrutura usada na Copa América.

Desde o início deste ciclo, a CBF se mostrou interessada em promover uma preparação abrangente. Antes mesmo da chegada de Ancelotti, a entidade já buscava confrontos com equipes de fora das Américas. Essa estratégia foi mantida com o aval do treinador italiano.