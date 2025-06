Real Madrid anuncia contratação de ‘novo Lionel Messi’

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (13), a contratação do jovem Franco Mastantuono, de 17 anos, do River Plate. A joia argentina custou 45 milhões de euros (R$ 288 milhões na cotação atual), que serão pagos em parcelas pela diretoria espanhol.

O acordo terá duração de seis anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2031. Porém, o contrato não será imediato, se iniciando apenas no dia 14 de agosto, quando o atleta alcançará a maioridade e poderá deixar a América do Sul rumo à Europa.

Com isso, o meio-campista não poderá disputar o Mundial de Clubes, que se inicia neste sábado (14). O Real, sorteado no grupo H, estreia na quarta-feira (18), diante do Al-Hilal (SAU); Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT) competam a chave). Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold, outros dois contratados na janela especial antes da competição, foram inscritos a tempo e estão na relação do técnico Xabi Alonso para a viagem aos Estados Unidos.

Mastantuono era alvo de diversos gigantes do futebol do Velho Continente. O Paris Saint-Germain, inclusive, esteve perto de um chapéu nos Merengues, mas o desejo do atleta em vestir a camisa blanca foi prioridade nas negociações.

💎 Saiba mais sobre a joia contratada pelo Real Madrid

Franco foi revelado pelas categorias de base do River Plate em janeiro de 2024, quando entrou no confronto com o Argentinos Juniors, pelo Campeonato Argentino. Quatro partidas depois, anotou seu primeiro gol, frente ao Excursionistas, pela Copa da Argentina. O bom momento vivido em 2025 lhe rendeu uma convocação para defender a seleção campeã do mundo na Data Fifa de junho; na ocasião, entrou em campo diante do Chile, em vitória por 1 a 0, e se tornou o mais jovem a fazer uma partida pela Albiceleste, com 17 anos, nove meses e 23 dias, quebrando o recorde justamente de Lionel Messi.

O começo meteórico no futebol argentino rendeu ao jogador o apelido de "novo Messi" por alguns torcedores do River. Comparações a Diego Maradona também foram parte da empolgação nos últimos meses pelo desempenho positivo.

Franco Mastantuono foi anunciado pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/River Platre)

🔢 Números de Mastantuono pelo River Plate em 2025

⚽ 19 jogos

⌛ 1.483 minutos em campo

🥅 7 gols marcados

📤 4 assistências

✅ 10 vitórias

🟰 8 empates

❌ 1 derrota

