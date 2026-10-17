Dibu Martínez sai de maca após choque de cabeça em jogo do Chelsea
Goleiro argentino se chocou com Branthwaite durante o segundo tempo de Everton x Chelsea
O goleiro Dibu Martínez precisou deixar o campo de maca após sofrer um choque de cabeça durante a partida entre Everton e Chelsea, neste sábado (17), pela Premier League. O incidente aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando o argentino saiu pelo alto e se chocou com Branthwaite, gerando preocupação entre os jogadores e torcedores.
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O atendimento médico se estendeu por quase dez minutos, enquanto atletas das duas equipes acompanhavam a situação. Jordan Pickford, goleiro do Everton e da seleção inglesa, também se aproximou para observar o atendimento ao argentino.
A tensão diminuiu quando Dibu Martínez fez um sinal de positivo para a torcida ao ser retirado do gramado de maca. Até o momento do incidente, o Chelsea não havia divulgado informações adicionais sobre o estado do goleiro.
Como foi o jogo
O Chelsea venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (17), no Hill Dickinson Stadium, pela sétima rodada da Premier League. Em um primeiro tempo truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades, a melhor chance foi de Moisés Caicedo, que acertou o travessão em um chute de fora da área. Após o intervalo, Hato avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Pedro Neto abrir o placar. Com a vantagem, os Blues encontraram mais espaços, e o português voltou a marcar nos minutos finais, aproveitando o rebote de uma cobrança de falta. Com o resultado, o Chelsea chegou ao G4 do Campeonato Inglês.
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