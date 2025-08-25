menu hamburguer
Futebol Internacional

Desempenho de Vini Jr divide opiniões na imprensa internacional

Brasileiro foi um dos principais nomes da vitória do Real Madrid sobre o Real Oviedo, por La Liga

Vini Jr - Real Madrid
imagem cameraVini Jr comemora gol pelo Real Madrid (Foto: César Manso/AFP)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
11:40
  Matéria
  • Mais Notícias

A vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Real Oviedo, pela segunda rodada de La Liga, teve o toque especial de Vini Jr. O brasileiro, que saiu do banco de reservas, fez um dos gols e deu passe para outro, mas não passou despercebido pela torcida local, que teceu vaias e atirou uma garrafa em sua direção.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o camisa 7 foi acionado para o lugar do compatriota Rodrygo, e aos 35', simulou um pênalti que lhe gerou ofensas por parte de alguns presentes no Estádio Carlos Tartiere. Em resposta à hostilidade, achou grande passe para Kylian Mbappé logo depois, e também proferiu fortes palavras às arquibancadas, sendo "calado" pelo companheiro.

No fim, Vini fechou a conta com um belo gol de direita, e aproveitou a ocasião da celebração de seu tento - o primeiro em dois meses - para fazer um gesto de "2" com a mão, em referência à promoção recente do Oviedo para a elite espanhola.

🗣️ Opiniões sobre Vini Jr na imprensa da Espanha

A linha tênue entre a simulação e o protagonismo no placar levou a uma divisão de opiniões por parte da imprensa local. Ex-goleiro do Real Oviedo, Esteban Suárez, em participação na rádio "Onda Cero", detonou a postura de Vinícius.

continua após a publicidade

- Vinícius jogou pela primeira vez hoje no Carlos Tartiere, e conseguiu que 30 mil pessoas tecessem vaias a ele. Ele nunca tinha jogado nesse estádio e mandou as pessoas presentes "voltarem para a segunda divisão". Acredito que ele tenha um problema social - disse o ex-jogador.

➡️ Imprensa europeia destaca craque do Real Madrid: ‘Modo Cristiano Ronaldo’

Por outro lado, o jornal "Marca" apontou a decisão do técnico Xabi Alonso em deixá-lo no banco como surpreendente, mas que ainda assim, não o impediu de entrar e fazer grande partida na meia hora que lhe foi concedida em campo.

- A surpresa tomou conta com a reserva de Vinícius, que não era reserva desde 21 de setembro de 2024. Um território praticamente desconhecido pelo 7 depois que ele deixou para trás seus primeiros anos com a camisa blanca. Ainda assim, ele entrou em campo com o placar em 1 a 0 e a missão de fechar o jogo para mostrar que sua vontade de brilhar segue sendo a mesma. Vini teve meia hora para provar que seu técnico estava errado, e assim, fez um gol e deu uma assistência para Mbappé - declarou o periódico.

Com a vitória, o Real manteve os 100% de aproveitamento e a defesa ainda não vazada, ocupando o terceiro lugar, com seis pontos. Na próxima rodada, a equipe recebe o Mallorca, em jogo marcado para o sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

