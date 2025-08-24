Ex-Vasco e Corinthians, Ramón Díaz pede demissão do Olimpia

Ex-Vasco e Corinthians, o treinador Ramon Díaz pediu demissão do Olimpia, do Paraguai, após apenas sete partidas. A decisão do comandante se deu após a derrota de sua equipe para o General Caballero, pela 9ª rodada do Clausura do Campeonato Paraguaio.

- O futebol necessita de resultados, ainda mais estando em um clube grande. Trabalhamos muitos e temos que agradecer aos jogadores, que foram protagonistas no pouco tempo em que estivemos aqui, mas os resultados não aconteceram. No futebol, os resultados têm que ser imediatos. Em um processo com jogadores tão jovens, é necessário tempo. Mas também sabemos que estamos em um clube grande, Olimpia tem uma história tremenda e queremos dar tranquilidade. Há muito pela frente, mas quero agradecer a todos - disse Ramón Díaz.

Filho de Ramón Díaz, Emiliano Díaz também comentou sobre o pedido de demissão e afirmou que a comissão técnica foi a responsável por não conseguir os resultados esperados. No entanto, o auxiliar agradeceu o clube pela oportunidade.

- Em primeiro lugar, agradecer ao clube, aos dirigentes. Nunca nos sentimos tão cômodos. As coisas não se deram como queríamos. Somos os únicos responsáveis e decidimos dar um passo atrás. Pretendíamos dar muitas alegrias ao clube.

Em sete partidas no comando do Olimpia, Ramón Díaz conquistou apenas duas vitórias, enquanto teve dois empates e três derrotas. O argentino havia assumido o clube paraguaio no lugar de Fabián Bustos e ficou pouco mais de um mês na equipe.

