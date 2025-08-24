Vini Jr brilha, e Real Madrid vence Real Oviedo na La Liga
Mbappé balança as redes e assume artilharia do Campeonato Espanhol
O Real Madrid venceu o Real Oviedo por 3 a 0, neste domingo (24), pela 2ª rodada da La Liga, no Estádio Carlos Tartiere. Em um jogo de superioridade da equipe de Xabi Alonso, Mbappé abriu o placar no fim da etapa inicial. E no segundo tempo, o francês foi servido por Vini Jr para balançar as redes pela segunda vez, enquanto Vini Jr deu números finais ao duelo.
Como foi a partida entre Real Oviedo x Real Madrid?
No início do confronto, o Real Madrid assustou o Real Oviedo com Rodrygo fazendo grande jogada individual pela esquerda e batendo com desvio na marcação para grande defesa de Escandell. Com muita dificuldade para infiltrar na área adversária, a equipe merengue chegou com Valverde sendo acionado de fora da área e finalizando rasteiro para uma intervenção tranquila do goleiro adversário. Aos 35 minutos, Rodrygo foi acionado pela esquerda, limpou a marcação e bateu de canhota para defesa de Escandell, que espalmou para o meio da área. No bate-rebate, Güler ficou com a bola e chutou rasteiro, mas Dani Calvo impediu a bola de entrar no gol. No ataque seguinte, Mbappé recebeu um belo passe de Güler entre dois defensores, girou e bateu no cantinho para abrir o placar para os visitantes.
Na segunda etapa, Valverde criou uma oportunidade logo no início ao finalizar de fora da área, mas por cima da meta. Aos 20 minutos, o Real Madrid saiu em rápido contra-ataque, e o uruguaio foi servido na área e finalizou para grande defesa de Escandell. Na reta final, o Real Oviedo respondeu com Sibo recebendo um passe na entrada da área, finalizando de direita e carimbando o pé da trave de Courtois. E na sequência, Vini Jr roubou uma bola no campo de ataque, encontrou Mbappé pela esquerda, e o francês bateu de primeira para marcar seu segundo gol na partida. No ataque seguinte, o camisa 10 aproveitou uma bola na entrada da área e bateu firme para outra boa intervenção de Escandell. Nos acréscimos, Brahim Díaz arrancou pela direita, encontrou Vini Jr, que entrou na área e bateu no cantinho para balançar as redes e dar números finais ao duelo.
O que vem por aí para Real Oviedo x Real Madrid?
No sábado (30), o Real Madrid recebe o Mallorca, às 16h30 (de Brasília), pela 3ª rodada da La Liga. No mesmo dia, o Real Oviedo encara a Real Sociedad, às 14h30 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Real Oviedo 0 x 3 Real Madrid - La Liga
2ª rodada
🗓️ Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 16h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP).
🥅 Gols: Mbappé, 36'/1ºT (0-1); Mbappé, 37'/2ºT (0-2); Vini Jr, 47'/2ºT (0-3)
🟨 Cartões amarelos: Ilic e Dani Calvo (OVI); Vini Jr (RMA)
REAL OVIEDO (Técnico: Veljko Paunović)
Escandell; Luengo (Hassan), David Costas, Dani Calvo e Alhassane; Sibo, Ilic (Ejaria) e Dendoncker (Santi Cazorla); Nacho Vidal, Rondón (Viñas) e Chaira (Brekalo).
REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold), Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Güler (Gonzalo García); Mastantuono (Brahim Díaz), Mbappé (Ceballos) e Rodrygo (Vini Jr).
