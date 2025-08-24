menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Rodrygo se irrita em substituição no Real Madrid e não poupa xingamentos; veja

Brasileiro fez sua estreia na La Liga contra o Real Oviedo

Rodrygo em ação pelo Real Madrid contra o Real Oviedo
imagem cameraRodrygo em ação pelo Real Madrid contra o Real Oviedo (Foto: Cesar Manso/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
18:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na vitória do Real Madrid sobre o Real Oviedo, Rodrygo foi substituído no segundo tempo e se irritou no banco de reservas. O brasileiro não tem permanência garantia no clube merengue e uma transferência está em aberto até o fim da janela.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No banco de reservas, Rodrygo recebe uma camisa de aquecimento do Real Madrid, mas arremessa o uniforme no chão e não poupa em xingamentos. O atacante conversa com Éder Militão, que não entrou em campo na 2ª rodada da La Liga.

Enquanto esteve em campo, Rodrygo era um dos principais nomes do Real Madrid, principalmente na etapa inicial. A atuação chegou a ser elogiada pelo jornal "Marca", que o classificou como elétrico e com vontade de impressionar Xabi Alonso após recuperar a titularidade.

Na estreia do Real Madrid na La Liga, Rodrygo não saiu do banco de reservas, mas foi utilizado por mais de 60 minutos contra o Real Oviedo. Com Xabi Alonso, o atacante perdeu o status de titular absoluto que tinha com Carlo Ancelotti.

Reação de Rodrygo no Real Madrid gera debate nas redes

- Rodrygo ficou irritado ao ser substituído. Como se tivesse percebido que não tem mais valor no Real Madrid.

- Rodrygo visivelmente irritado por ter sido substituído. Não entendi qual a desse garoto, sinceramente.

- Xabi demonstra carinho por Rodrygo, mas o brasileiro fica bastante frustrado no banco.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Rodrygo disputa bola em Real Oviedo x Real Madrid
Rodrygo disputa bola em Real Oviedo x Real Madrid (Foto: Cesar Manso/AFP)

