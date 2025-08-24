Rodrygo se irrita em substituição no Real Madrid e não poupa xingamentos; veja
Brasileiro fez sua estreia na La Liga contra o Real Oviedo
Na vitória do Real Madrid sobre o Real Oviedo, Rodrygo foi substituído no segundo tempo e se irritou no banco de reservas. O brasileiro não tem permanência garantia no clube merengue e uma transferência está em aberto até o fim da janela.
No banco de reservas, Rodrygo recebe uma camisa de aquecimento do Real Madrid, mas arremessa o uniforme no chão e não poupa em xingamentos. O atacante conversa com Éder Militão, que não entrou em campo na 2ª rodada da La Liga.
Enquanto esteve em campo, Rodrygo era um dos principais nomes do Real Madrid, principalmente na etapa inicial. A atuação chegou a ser elogiada pelo jornal "Marca", que o classificou como elétrico e com vontade de impressionar Xabi Alonso após recuperar a titularidade.
Na estreia do Real Madrid na La Liga, Rodrygo não saiu do banco de reservas, mas foi utilizado por mais de 60 minutos contra o Real Oviedo. Com Xabi Alonso, o atacante perdeu o status de titular absoluto que tinha com Carlo Ancelotti.
Reação de Rodrygo no Real Madrid gera debate nas redes
- Rodrygo ficou irritado ao ser substituído. Como se tivesse percebido que não tem mais valor no Real Madrid.
- Rodrygo visivelmente irritado por ter sido substituído. Não entendi qual a desse garoto, sinceramente.
- Xabi demonstra carinho por Rodrygo, mas o brasileiro fica bastante frustrado no banco.
