menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Vini Jr manda recado e responde críticas após atuação pelo Real Madrid

Brasileiro protagonizou vitória sobre o Real Oviedo no domingo (24)

Vinicius Junior em ação na partida do Real Madrid contra o Osasuna, por La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)
imagem cameraVini Jr em ação na partida do Real Madrid por La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
11:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vini Jr viveu mais uma noite de protagonismo pelo Real Madrid. O brasileiro balançou as redes, deu assistência, simulou pênalti, recebeu cartão e trocou ofensas com os torcedores do Real Oviedo na vitória por 3 a 0, em pleno Estádio Carlos Tartiere, pela segunda rodada de La Liga.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Xabi Alonso explica Vini Jr reserva e dispara: ‘Rodrygo é apenas mais um jogador’

Cada vez mais, o "pacote Vinícius" está definido com este tipo de atuação. E o jogador parece saber bem disso. Após o apito final, o camisa 7 merengue foi criticado por algumas de suas ações em campo e enaltecido pelas participações diretas no triunfo fora de casa.

Em resposta às reclamações de rivais e da imprensa espanhola, o atleta publicou uma foto em suas redes sociais, e, através da legenda, foi claro quanto à personalidade: "Eu sou isso aí".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🔰 A atuação de Vini Jr em Real Oviedo 0x3 Real Madrid

Vini Jr começou o confronto com o Oviedo no banco de reservas, em escolha surpreendente por parte do técnico Xabi Alonso, e entrou aos 18 minutos da segunda etapa, com o placar em 1 a 0. Aos 35', em ação ofensiva, simulou um pênalti, recebeu o cartão amarelo e foi vaiado pelos presentes no Estádio Carlos Tartiere.

continua após a publicidade

Em resposta à hostilidade, o brasileiro roubou a bola logo depois do amarelo e achou grande passe para Kylian Mbappé fazer seu segundo gol na partida. Na comemoração, emendou palavras fortes e foi segurado pelo francês, que colocou a mão na frente de sua boca. Já nos acréscimos, em passe de Brahim Díaz, o ponta-esquerda dominou, encarou a marcação e deu um tapa colocado no canto para fechar a conta.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Mbappé comemora com Vini Jr gol do Real Madrid sobre o Real Oviedo, pela La Liga
Mbappé comemora com Vini Jr gol do Real Madrid sobre o Real Oviedo, pela La Liga (Foto: Cesar Manso/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias