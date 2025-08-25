Vini Jr manda recado e responde críticas após atuação pelo Real Madrid
Brasileiro protagonizou vitória sobre o Real Oviedo no domingo (24)
Vini Jr viveu mais uma noite de protagonismo pelo Real Madrid. O brasileiro balançou as redes, deu assistência, simulou pênalti, recebeu cartão e trocou ofensas com os torcedores do Real Oviedo na vitória por 3 a 0, em pleno Estádio Carlos Tartiere, pela segunda rodada de La Liga.
Cada vez mais, o "pacote Vinícius" está definido com este tipo de atuação. E o jogador parece saber bem disso. Após o apito final, o camisa 7 merengue foi criticado por algumas de suas ações em campo e enaltecido pelas participações diretas no triunfo fora de casa.
Em resposta às reclamações de rivais e da imprensa espanhola, o atleta publicou uma foto em suas redes sociais, e, através da legenda, foi claro quanto à personalidade: "Eu sou isso aí".
🔰 A atuação de Vini Jr em Real Oviedo 0x3 Real Madrid
Vini Jr começou o confronto com o Oviedo no banco de reservas, em escolha surpreendente por parte do técnico Xabi Alonso, e entrou aos 18 minutos da segunda etapa, com o placar em 1 a 0. Aos 35', em ação ofensiva, simulou um pênalti, recebeu o cartão amarelo e foi vaiado pelos presentes no Estádio Carlos Tartiere.
Em resposta à hostilidade, o brasileiro roubou a bola logo depois do amarelo e achou grande passe para Kylian Mbappé fazer seu segundo gol na partida. Na comemoração, emendou palavras fortes e foi segurado pelo francês, que colocou a mão na frente de sua boca. Já nos acréscimos, em passe de Brahim Díaz, o ponta-esquerda dominou, encarou a marcação e deu um tapa colocado no canto para fechar a conta.
