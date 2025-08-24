O Real Madrid venceu o Real Oviedo por 3 a 0 na 2ª rodada de LaLiga, porém algumas polêmicas marcaram a partida na tarde deste domingo. Uma delas foi com Rodrygo, que deixou o campo bastante irritado ao ser substituído. O técnico Xabi Alonso abordou o tema na coletiva após o jogo.

— Ele é só mais um jogador. Ele fez um bom jogo. Entrosou bem com Carreras, Arda e Kylian.

O comandante também explicou o porquê começou com Vini Jr no banco. O brasileiro, que entrou no lugar de Rodrygo, foi o autor do terceiro e último gol do Real Madrid, além de ter dado assistência para o segundo gol de Mbappé no jogo.

— As mudanças vão depender de cada momento. O que eu busco é que as pessoas estejam preparadas. Estamos crescendo. Vou tentar colocar o melhor time em campo em todos os jogos. O Vini tem sido importante, com seus gols e assistências. E é isso que eu quero. Cada jogador é diferente. Eles levam suas necessidades em consideração para o bem do time.

Vini Jr foi alvo de vaias e insultos por parte da torcida do Real Oviedo, e o brasileiro não deixou quieto: respondeu todas as provocações, incluindo após dar assistência a Mbappé para ampliar o placar. O atacante se dirigiu à arquibancada para se vangloriar. Os torcedores jogaram uma garrafa nele, enquanto o jogador fazia gestos de raiva e Kylian tapava a boca na tentativa de acalmar os ânimos.

Rodrygo disputa bola em Real Oviedo x Real Madrid; Brasileiro foi substituído por Xabi Alonso (Foto: Cesar Manso/AFP)

Veja outros temas da coletiva de Xabi Alonso

Atuação do Real Madrid

— Avalio pela perspectiva do jogo e acho que fomos muito bem. Dominamos mais o primeiro tempo. No segundo tempo, sofremos um pouco mais, mas nos saímos bem defensivamente. Estamos crescendo e estou feliz.

Carvajal e seleção da Espanha

— Ele gostaria de voltar, mas a decisão é do técnico. Estou muito feliz com o que ele sente, com o que ele nos proporciona. Espero que ele vá. Se não, vai em breve.

Perfomance de Mbappé

— Ele engordou quatro quilos desde a Copa do Mundo. Ele parece engajado, engajado na defesa. Com certeza vai marcar gols. Estamos crescendo.

Mastantuono

— Ele fez uma partida muito boa. Ele vai nos dar muito. Ele tem muita energia e sua conexão com a equipe é boa, tanto interna quanto externamente.

Cazorla

— Fiquei emocionado em conhecê-lo, considerando tudo o que ele passou. A atmosfera era incrível. Os jogadores estavam falando sobre isso antes do início do jogo e dizendo que ficariam animados com o que estavam vivenciando. Não pedi a camisa dele, porque ela será muito procurada.

