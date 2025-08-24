Ex-jogador do Botafogo, Kayque acertou uma transferência em definitivo para o Baniyas Club, dos Emirados Árabes. Após uma passagem pelo Spartak Subotica, da Sérvia, o jogador assinou um contrato por três anos e vê a oportunidade de jogar em uma nova liga de forma positiva.

- A passagem que tive no futebol sérvio foi importante principalmente em termos de minutagem. Tive muitos minutos e joguei quase todos os jogos. Agora espero seguir nesse processo de evolução no Baniyas. Acredito que seja o melhor para a minha carreira no momento. É claro que tem um período de adaptação para conhecer o elenco e o futebol local, mas está tudo dentro do planejamento. Temos tudo para fazermos uma ótima temporada - afirma.

Em 2024/2025, Kayque entrou em campo 25 vezes pelo Spartak, sendo 21 como titular. Cria do Botafogo, onde jogou por cinco anos no profissional, ele também vestiu a camisa do Guarani, em 2024. O volante volta a campo pelo Baniyas no próximo domingo, diante do Khor Fakkan, pela Copa da Liga dos Emirados Árabes.

Na UAE Pro League, o Baniyas ainda não venceu após duas partidas, mas espera se recuperar diante do Shabab Al-Ahli, no dia 11 de setembro. Na estreia, Kayque foi titular, enquanto entrou no decorrer do segundo jogo de sua equipe na principal competição nacional.

