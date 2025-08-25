Imprensa europeia destaca craque do Real Madrid: ‘Modo Cristiano Ronaldo’

O Real Madrid venceu o Real Oviedo por 3 a 0, fora de casa, no domingo (24), em partida válida pela 2ª rodada da La Liga. Kylian Mbappé destacou-se como principal nome da partida, mantendo o alto nível de desempenho que apresentou da temporada anterior. O início promissor do atacante nesta temporada já vem suscitando, por parte da mídia espanhola, comparações com grandes ídolos e momentos históricos do clube merengue.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na primeira etapa, Arda Güler encontrou Mbappé, que finalizou com precisão para abrir o placar. No segundo tempo, Vini Jr recuperou a posse no ataque e serviu o camisa 9, que marcou o segundo. Na sequência, o francês teve nova chance, novamente defendida por Escandell. Já nos acréscimos, Brahim Díaz iniciou jogada pela direita e encontrou Vini Jr, que finalizou com precisão para decretar a vitória do Real Madrid.

continua após a publicidade

Um dos principais veículos de comunicação da Espanha, o jornal "Marca" comparou o momento vivido por Mbappé ao auge da carreira de Cristiano Ronaldo, que marcou época vestindo a camisa do Real Madrid durante a década de 2010.

Veja a repercussão do "Marca" abaixo 📰

Jornal "Marca" sobre o momento de Kylian Mbappé no Real Madrid (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Mbappé ativa o 'modo CR7' (título). Depois de marcar dois gols contra o Oviedo, o atacante francês agora marcou 33 gols em 37 partidas em 2025 (subtítulo).

continua após a publicidade

— Kylian Mbappé está faminto. Voraz. Insaciável. O francês ativou uma nova versão de si mesmo, conhecida como "modo CR7". Um monstro que transformou o gol em seu vício favorito. Osasuna e Oviedo foram suas duas primeiras vítimas — analisou.

— Os números não mentem. Em 2025, Mbappé está escrevendo uma história que lembra perigosamente a obsessão de Cristiano Ronaldo por gols. [...] Ele agora tem 33 gols em 37 partidas este ano — completou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.