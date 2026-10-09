Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Demissão de Fernando Diniz chama a atenção de espanhóis: 'Triturador'

Diario AS fez uma matéria repercutindo o volume de treinadores demitidos no Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 08:31
Favorite o Lance! no Google
Fernando Diniz em partida do Corinthians
Fernando Diniz, ex-técnico do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

A demissão de Fernando Diniz pelo Corinthians levou o "Diario AS", da Espanha, a voltar os olhos para a frequência de trocas de treinadores no futebol brasileiro. Em análise sobre o cenário do Brasileirão, o jornal definiu o país como um "triturador" de técnicos e destacou que 19 profissionais já perderam seus cargos durante a temporada, após 29 rodadas da competição.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O treinador deixou o Corinthians depois da derrota para o Internacional. O episódio também estabeleceu uma marca inédita no campeonato: Diniz foi o primeiro técnico a ser demitido duas vezes na mesma edição do Brasileirão, já que havia deixado o Vasco ainda na terceira rodada.

continua após a publicidade

Diario AS aponta contraste no futebol brasileiro

Na avaliação do veículo espanhol, a instabilidade dos comandos técnicos contrasta com a força dos clubes brasileiros nas competições continentais. O jornal destacou a presença de equipes do país nas semifinais da Libertadores como exemplo da relevância esportiva do Brasil na América do Sul, enquanto as sucessivas demissões evidenciam a falta de continuidade nos projetos.

A saída de Diniz foi a mais recente de uma sequência que já havia atingido nomes conhecidos do futebol sul-americano. Entre os profissionais citados pelo Diario AS estão Jorge Sampaoli, demitido do Atlético Mineiro, Filipe Luís, que deixou o Flamengo, Tite, desligado do Cruzeiro, e Hernán Crespo, que saiu do São Paulo.

continua após a publicidade

A lista também inclui Juan Carlos Osorio e Léo Condé, do Remo; Vojvoda, do Santos; Martín Anselmi e Franclim Carvalho, do Botafogo; Dorival Júnior, do Vasco; Luis Zubeldía, do Fluminense; Luis Castro, do Grêmio; Gilmar del Pozo, da Chapecoense; e Pezzolano, do Internacional.

O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, em jogo contra o Palmeiras, na Neo Química Arena
O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, em jogo contra o Palmeiras, na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca Agência Corinthians

O caso de Fernando Diniz chama a atenção por reunir duas saídas na mesma temporada. Depois de deixar o Vasco nas primeiras rodadas, o técnico assumiu o Corinthians, mas não conseguiu permanecer no cargo após o revés diante do Internacional.

continua após a publicidade

O Diario AS usa a sequência de desligamentos para destacar a pressão sobre os treinadores no futebol brasileiro. O número de demissões registrado até a 29ª rodada reforça o contraste apontado pelo jornal entre o protagonismo internacional dos clubes do país e a curta duração de parte dos trabalhos à frente das equipes.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Futebol Internacional

Trabalho com Vini Jr. se torna prioridade de Mourinho no Real Madrid

Há 1 minuto
José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Futebol Internacional

Mourinho comenta polêmicas de Mbappé em boate: 'Ridículo'

Há 1 minuto
Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Futebol Internacional

Raphinha sofre lesão e vira desfalque para o Barcelona

Há 21 minutos
Cristiano Ronaldo de óculos escuros e camisa do Al-Nassr

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja onde assistir ao jogo do Al-Nassr

Há 32 minutos
Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo

Futebol Internacional

Europeus se encantam por Neymar após Santos e Flamengo: 'Revolucionou'

Há 1 hora
Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League

Futebol Internacional

Bayern negocia renovação de Olise após interesse do Real Madrid

Há 14 horas
Mais LANCE!
Bandeiras e fãs nas arquibancadas para acompanhar jogo do Bayern

Bundesliga invade a Oktoberfest Blumenau com Lúcio, Ewerthon e dois jogos

Arthur, do Werder Bremen, em entrevista (Foto: Divulgação)

Recém-chegado, Arthur destaca relação com torcida do Werder Bremen: 'Muito legal'

Bola da Premier League de 2026/27

Clubes ingleses temem interferência política em caso Manchester City

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Patrice Montsepe, da Confederação Africana de Futebol (CAF)

CAF declara 'apoio unânime e incondicional' à reeleição de Infantino na Fifa

Luis Eduardo em ação pelo Grêmio

Olympiacos tenta atravessar acordo do Grêmio com Shakhtar por Luis Eduardo

Troféu da Bola de Ouro

Lenda da Espanha não daria Bola de Ouro para Mbappé ou Yamal

Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch

Como as SAFs ampliam o acesso à formação de atletas?

Bruno Lage apresentado pelo Al Diriyah

Técnico ex-Botafogo vive pânico na Arábia Saudita após ataques de mísseis

Leonardo Jardim e Filipe Luís, antecessor e sucessor no cargo de técnico do Flamengo

José Boto compara Filipe Luís a Leo Jardim: 'Muito limitado'

Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Gigante italiano prepara operação para contratar Endrick, do Real Madrid

Giay na vitória do Palmeiras sobre a LDU

Espanhóis se encantam por Giay, do Palmeiras: 'Depois de Messi'

Mikel Arteta orienta jogadores do Arsenal em amistoso de pré-temporada

Arsenal renova com Arteta e cria recorde na Premier League

Romário com o microfone do Charla Podcast

Romário comenta atrito de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: 'Teria mandado'