Vencedor do prêmio da Bola de Ouro e do Fifa The Best, o atacante Ousmane Dembélé recusou uma proposta de renovação do PSG e pediu um salário superior a R$ 370 milhões por temporada para estender o contrato. O jogador tem vínculo com o clube francês até junho de 2028 e, segundo informações do site "Foot Mercato", não demonstra pressa para chegar a um acordo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A imprensa francesa noticiou que o PSG ofereceu a Dembélé, no fim do ano passado, um novo contrato em torno de 30 milhões de euros por temporada, valor equivalente a aproximadamente R$ 188,1 milhões. O camisa 10, porém, rejeitou a proposta e sinalizou que deseja receber cerca de 60 milhões de euros por ano, o que corresponde a aproximadamente R$ 376,2 milhões (R$ 31,35 milhões por mês).

continua após a publicidade

As cifras colocaram as partes em posições distantes, sem perspectiva de desfecho no curto prazo. A duração do contrato atual é vista como um fator favorável ao jogador e ao seu estafe, que optam por manter as negociações abertas enquanto aguardam uma possível reaproximação do clube aos valores desejados.

Dembélé foi o protagonista do PSG na temporada 2024/25

Barcola e Dembélé comemoram gol do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)

Na última temporada, Dembélé foi um dos principais nomes do PSG, com participação direta na conquista inédita do sextete — ampliado para septete com a Supercopa da França. Ao longo de 53 partidas, o atacante somou 35 gols e 16 assistências, além de receber prêmios individuais como a Bola de Ouro, o The Best e o de melhor jogador da Champions.

continua após a publicidade

Apesar do desempenho ao longo do ano, o atacante enfrentou problemas físicos e ficou fora de parte da temporada por lesões na coxa, em setembro, e na panturrilha, em novembro. Em 2026, voltou a atuar com regularidade, foi titular e marcou no clássico contra o Paris FC, no início de janeiro, e jogou os 90 minutos na final da Supercopa da França, vencida pelo PSG nos pênaltis diante do Olympique de Marselha.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial