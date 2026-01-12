A saída precoce de Xabi Alonso do comando técnico do Real Madrid pode reacender uma possibilidade que até então havia sido esquecida: um retorno de Carlo Ancelotti ao clube espanhol antes do fim do seu contrato com a Seleção Brasileira. O italiano, que encerrou sua segunda passagem pelos Merengues ao final da temporada passada, mantém uma relação estreita com a diretoria madridista e nunca teve as portas completamente fechadas no Santiago Bernabéu.

Jornal havia adiantado possível retorno de Ancelotti ao Real

Em maio de 2025, ainda antes da oficialização de sua chegada à Seleção, o jornal "Marca" revelou que o Real Madrid já projetava um eventual retorno de Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026. À época, as conversas entre o treinador e Florentino Pérez indicavam um acordo informal: Ancelotti cumpriria seu ciclo à frente do Brasil e, posteriormente, poderia regressar ao clube espanhol, possivelmente até em uma nova função dentro da estrutura esportiva.

O vínculo emocional permaneceu evidente. No dia 25 de maio, Ancelotti foi homenageado no Santiago Bernabéu em uma cerimônia carregada de simbolismo, mas sem tom de despedida definitiva. Internamente, a avaliação do clube era de que a mudança no comando técnico havia se tornado necessária, diante da dificuldade da equipe em reagir nas principais competições. O treinador, por sua vez, entendeu que iniciar um novo projeto fora do Real Madrid seria o caminho mais adequado naquele momento da carreira.

Xabi Alonso foi escolhido para tocar projeto

Para ocupar o cargo, o clube apostou em Xabi Alonso, tratado como um projeto de longo prazo. O espanhol chegou em junho, com respaldo da diretoria e expectativa de continuidade, algo que, em tese, afastaria qualquer possibilidade de retorno imediato de Ancelotti ao banco de reservas merengue. No entanto, o cenário mudou rapidamente.

Nesta segunda-feira (12), o Real Madrid anunciou a demissão de Xabi Alonso após apenas 34 partidas no comando. Apesar de números relativamente sólidos — 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas —, o vice-campeonato da Supercopa da Espanha e, sobretudo, os problemas de relacionamento com o vestiário pesaram na decisão. A desconexão com lideranças do elenco, em especial os brasileiros Vinícius Júnior e Endrick, acelerou o fim do trabalho.

Xabi Alonso no comando do Real Madrid contra o Liverpool, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Arbeloa é o substituto imediato

Com a saída de Alonso, o clube optou por uma solução interna e promoveu Álvaro Arbeloa, então treinador do Castilla, para assumir o time principal. A escolha indica uma tentativa de estabilização imediata e controle do ambiente, mas não encerra as especulações sobre o futuro a médio prazo do comando técnico.

Álvaro Arbeloa substitui Xabi Alonso como treinador do Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Neste contexto, o nome de Carlo Ancelotti pode voltar a ganhar força nos bastidores e no debate público. Embora tenha contrato com a Seleção Brasileira e esteja à frente de um projeto visando a Copa do Mundo no meio deste ano, o histórico recente mostra que o futebol de clubes, especialmente em instituições do porte do Real Madrid, pode redefinir planos de maneira repentina.

Até o momento, não há qualquer indicação oficial de que Ancelotti deixaria a Seleção antes do Mundial. A CBF segue respaldando o treinador, e o próprio italiano já reiterou, em outras oportunidades, o compromisso com o projeto brasileiro. Ainda assim, a instabilidade no Real Madrid e a ausência de um nome consolidado no banco mantêm o cenário aberto.

