Após atuar por apenas 35 minutos na vitória da França sobre a Ucrânia, Ousmane Dembélé teve confirmada uma lesão muscular na parte posterior da coxa e ficará afastado dos gramados por cerca de seis semanas, segundo o jornalista Fabrice Hawkins. O atacante do PSG entrou no lugar de Désiré Doué, também lesionado, mas acabou substituído ainda no segundo tempo após sentir dores na coxa esquerda. O diagnóstico representa um duro golpe para o atual campeão europeu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante o período de recuperação, Dembélé deve perder ao menos seis partidas pelo PSG — quatro pelo Ligue 1 e duas na fase de liga da Champions League. Entre os compromissos mais relevantes estão o clássico contra o Olympique de Marselha, no dia 21 de setembro, e o aguardado confronto contra o Barcelona, no dia 1º de outubro, em plena Catalunha. O atacante também ficará fora da estreia na Champions, contra a Atalanta, no Parque dos Príncipes.

continua após a publicidade

Partidas com a possível ausência de Dembélé 🚑

14/09 – PSG x Lens (Ligue 1)

17/09 – PSG x Atalanta (Champions League)

21/09 – Olympique de Marselha x PSG (Ligue 1)

27/09 – PSG x Auxerre (Ligue 1)

01/10 – Barcelona x PSG (Champions League)

05/10 – Lille x PS (Ligue 1)

Esta não é a primeira vez que Dembélé sofre com problemas físicos durante convocações pela seleção. Em 2023, o camisa 7 também lesionou a coxa esquerda nas semifinais da Nations League, em uma histórica derrota por 5 a 4 para a Espanha, e ficou afastado por três semanas na reta final da temporada.

O histórico de lesões do atacante é motivo de preocupação desde o início de sua carreira, com passagens marcadas por longos períodos no departamento médico, tanto no Borussia Dortmund quanto no Barcelona.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.