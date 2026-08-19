Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na Libertadores

Clube brasileiro avançou fora de casa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 21:57
Favorite o Lance! no Google
Palmi
Cerro Porteño x Palmeiras pela Libertadores. (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O Palmeiras carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores 2026 ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0. O duelo de volta das oitavas de final foi disputado no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, e foi marcado por muita intensidade, erros de passe de ambos os lados e pouca criatividade no setor ofensivo.

➡️Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga

Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Cerro pela Libertadores
Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Cerro pela Libertadores (Foto DANIEL DUARTE / AFP)

No primeiro tempo, o time da casa começou pressionando e assustou com um chute cruzado que passou perto da trave do goleiro Carlos Miguel, além de desperdiçar outra finalização perigosa de dentro da pequena área. Recuado, o Verdão apostava nos contra-ataques, mas conseguiu abrir o placar aos 40 minutos: após cobrança de escanteio, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa paraguaia e cabeceou para as redes.

continua após a publicidade

Na etapa final, o Cerro Porteño adiantou suas linhas e partiu para a pressão, abusando de cruzamentos e finalizações de longa distância. Foi aí que brilhou a estrela de Carlos Miguel, que fez defesas seguras e garantiu a vantagem alviverde. Para conter a pressão, o técnico Abel Ferreira fechou o setor defensivo com as entradas de Bruno Fuchs e Luis Pacheco. Entre as exibições individuais, o meio-campista Lucas Evangelista, substituto do suspenso Andreas Pereira, teve uma atuação abaixo da média, com dificuldades para conectar o meio-campo ao ataque.

Com a vitória assegurada, o Palmeiras garantiu a classificação e agora aguarda o vencedor do duelo entre Mirassol e LDU Quito para conhecer seu adversário nas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dê suas notas para o Palmeiras

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça e bola da final da Champions League 25/26.

Fora de Campo

Dona da CazéTV, LiveMode terá Champions e Premier League fora do Brasil

Há 3 horas
Andreas Pereira sendo expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño

Palmeiras

Como assistir a Cerro Porteño x Palmeiras no Paramount+?

Há 3 horas
Poder de decisão: camisa 9 piauiense, Felipe Silva chega a 14 gols na temporada e assume vice-artilharia na China

Futebol Internacional

Felipe Silva marca dois gols e isola o Chengdu na liderança

Há 4 horas
Presidente da Fifa, Gianni Infantino em coletiva durante o Mundial de Clubes

Futebol Internacional

ONG que contesta Infantino pede intervenção da União Europeia na Fifa

Há 6 horas
Protagonista na Coreia: Gabriel Lima soma cinco gols em 18 jogos e desperta interesse do líder da K-League 2.

Futebol Internacional

Atacante ex-Corinthians entra na mira de gigante asiático

Há 6 horas
Paul Pogba - Monaco

Futebol Internacional

Monaco oficializa rescisão de contrato com Pogba, e astro francês deixa recado: 'Grato'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Arte com Vozinha e Mauricio Ruffy

Destaque do Brasil no UFC é comparado com goleiro Vozinha por rival

Fase iluminada: o brasileiro Baltazar celebra momento artilheiro pelo Sion nas fases decisivas da Conference League.

Baltazar projeta duelo do Sion contra o Ajax na Conference League

Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Tottenham avança em conversas por dupla do Manchester City

Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Com dois brasileiros no top-10, jornal elege 50 melhores jogadores da Premier League

Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo

Destaque da Inglaterra demonstra interesse no futebol saudita

Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera

Real Madrid praticamente fecha o mercado na reta final

Julimar celebra gol marcado pelo Sharjah contra o Al Dhafra

Emprestado pelo Athletico, Julimar estreia nos Emirados Árabes com gol

Douglas Luiz em ação pela Juventus contra o Nice em amistoso de pré-temporada

Ex-Vasco surpreende na Juventus e ganha chance como titular

Paul Pogba - Manchester United

De Carvajal a Pogba: confira a lista de jogadores livres no mercado da bola

Al Fayha x Al Hilal pela 2ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo atuando com a camisa de Portugal durante a Copa do Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo acumula bilhão e segue como o atleta mais bem pago do mundo

Arthur - Juventus

Juventus define futuro de Arthur após volante pedir para deixar o clube

Botafogo x Aurora

Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas