Jubal analisa temporada do Krasnodar e projeta sequência de desafios na Rússia
Zagueiro brasileiro é titular absoluto da equipe
O zagueiro brasileiro Jubal Jr. vive um bom momento com a camisa do Krasnodar, que faz uma campanha positiva na atual edição da Premier League Russa. Quarto colocado na competição, o clube chega à reta de preparação para a sequência da temporada motivado pela vitória por 4 a 2 sobre o CSKA Moscou, na última rodada antes da pausa para a Data Fifa.
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Titular absoluto da equipe, Jubal é um dos destaques do sistema defensivo do Krasnodar. O brasileiro participou de 14 partidas pelo campeonato nacional e já marcou três gols, números que reforçam sua importância no elenco.
Em entrevista, o defensor valorizou o desempenho coletivo e o trabalho desenvolvido pelo grupo ao longo da temporada.
— Estou feliz demais pelo trabalho que tem sido realizado pelo grupo na temporada. Juntos, temos feito o melhor para evoluir diariamente e seguir realizando boas atuações dentro de campo — afirmou.
Jubal projeta sequência de jogos do Krasnodar
Com o retorno das competições, o Krasnodar terá compromissos importantes tanto pela Premier League Russa quanto pela Copa da Rússia. Jubal destacou a necessidade de manter a concentração para dar continuidade aos resultados positivos.
— Nos próximos jogos, teremos uma sequência de grandes desafios, seja pela Liga ou pela Copa da Rússia. Garanto que vamos continuar focados e com os pés no chão para seguirmos buscando grandes resultados — analisou.
O próximo compromisso da equipe será contra o Dynamo Moscou, fora de casa, no domingo (22), às 8h (de Brasília). A partida marca o retorno do Krasnodar aos gramados após a pausa para a Data Fifa.
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