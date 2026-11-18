Jeh se destaca no Partizan e conquista titularidade
Brasileiro soma cinco gols e duas assistências em 19 partidas pelo clube sérvio
O atacante brasileiro Jeh vem ganhando protagonismo no futebol sérvio. Em sua trajetória pelo Partizan, o jogador já participou diretamente de sete gols em 19 partidas oficiais, com cinco bolas na rede e duas assistências. O desempenho contribuiu para que o brasileiro conquistasse espaço e se firmasse como titular no setor ofensivo da equipe.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Um dos principais capítulos de sua passagem pelo Partizan aconteceu no clássico contra o Estrela Vermelha. Na ocasião, o brasileiro marcou o gol mais rápido da história do confronto, feito que aumentou sua identificação com a torcida e marcou sua trajetória em uma das rivalidades mais tradicionais do futebol europeu.
Jeh destaca importância da torcida do Partizan
A adaptação ao futebol sérvio também tem sido influenciada pelo ambiente encontrado no clube. Jeh ressaltou a tradição do Partizan e a relação com os torcedores, que, segundo ele, representam uma motivação adicional para os jogadores.
— Jogar num clube do tamanho do Partizan é fantástico. A torcida é apaixonada pelo clube e nos sentimos muito motivados para entregar sempre nosso melhor em campo — afirmou o atacante.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Gabriel Mec ganha espaço no Porto e pode receber nova oportunidade na Taça de Portugal
Aos 18 anos, brasileiro já participou de jogos em três competições pelos Dragões
Campeão inglês encerra patrocínio após parceria de empresa com atriz pornô
Clube inglês rompe contrato com a BC Game, patrocinadora máster desde 2024
Jubal analisa temporada do Krasnodar e projeta sequência de desafios na Rússia
Zagueiro brasileiro é titular absoluto da equipe
Dirigente revela mudança no formato das Eliminatórias da Conmebol para a Copa
Presidente da Federação Uruguaia confirma, mas não detalha alterações
Douglas Santos celebra ano especial na Seleção após primeira Copa do Mundo
Lateral foi titular na goleada por 7 a 0 sobre Singapura, participou de todas as convocações após o Mundial e assumiu a braçadeira de capitão pela primeira vez
Mailson se destaca na Saudi Pro League e lidera goleiros em premiações individuais
O goleiro brasileiro foi eleito três vezes o melhor em campo em 12 jogos e aparece entre os destaques da Saudi Pro League em diferentes estatísticas da posição
Sucessora de Textor no Lyon cutuca gestão anterior e promove 'limpeza geral'
Michelle Kang busca permanecer no clube francês no longo prazo
Arsenal monitora evolução de Rodrygo e astro de Filipe Luís
Clube inglês busca reforçar o ataque nas próximas janelas
Real Madrid renova contrato com astro do elenco até 2032
Clube espanhol dá prosseguimento no planejamento do futuro da equipe
Goleada sem peso não ajuda e Brasil segue em queda no ranking da Fifa
Derrota para o Japão e vitórias contra times inexpressivos prejudicam a Seleção
Craque italiano detona volta de Ronaldinho: 'Palhaçada'
Ravenna venceu pelo placar de 2 a 0
Zagueiro do Real Madrid sai em defesa de Mbappé e minimiza cobranças
Rüdiger comenta sobre as críticas por conta da participação do francês na defesa
Brasil tem três goleiros entre os 50 mais valiosos do mundo; veja ranking
Levantamento do CIES coloca Luiz Júnior, do Villarreal, como brasileiro mais bem avaliado; Joan García, do Barcelona, lidera a lista com estimativa de 80,6 milhões de euros
Dirigente japonês oficializa candidatura à presidência da Fifa
Com isso, eleição do próximo ano deverá ter pelo menos três concorrentes
Barcelona acerta renovação com joia que enfrentou o Flamengo
Xavi Espart é uma das grandes promessas do clube catalão
LaLiga chega à 12ª condenação por racismo no futebol espanhol após caso envolvendo Mbappé
Torcedor recebeu 11 meses de prisão por gestos e sons racistas contra o atacante do Real Madrid durante partida contra o Real Oviedo
Vasco acerta compra de Robert Renan; veja valores
Cruz-Maltino acertou a compra junto ao Zenit, da Rússia
GTA 6: veja as referências esportivas que você não notou
Quadra de time da NBA terá ativação da Rockstar Games
Messi rompe com cúpula da AFA e leva disputa pelo uso de imagem à Justiça
Craque argentino quer impedir que federação utilize seu nome e fotos em campanhas comerciais sem autorização; desgaste envolve presidente Claudio Tapia