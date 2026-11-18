O atacante brasileiro Jeh vem ganhando protagonismo no futebol sérvio. Em sua trajetória pelo Partizan, o jogador já participou diretamente de sete gols em 19 partidas oficiais, com cinco bolas na rede e duas assistências. O desempenho contribuiu para que o brasileiro conquistasse espaço e se firmasse como titular no setor ofensivo da equipe.

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Um dos principais capítulos de sua passagem pelo Partizan aconteceu no clássico contra o Estrela Vermelha. Na ocasião, o brasileiro marcou o gol mais rápido da história do confronto, feito que aumentou sua identificação com a torcida e marcou sua trajetória em uma das rivalidades mais tradicionais do futebol europeu.

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Jeh destaca importância da torcida do Partizan

A adaptação ao futebol sérvio também tem sido influenciada pelo ambiente encontrado no clube. Jeh ressaltou a tradição do Partizan e a relação com os torcedores, que, segundo ele, representam uma motivação adicional para os jogadores.

— Jogar num clube do tamanho do Partizan é fantástico. A torcida é apaixonada pelo clube e nos sentimos muito motivados para entregar sempre nosso melhor em campo — afirmou o atacante.

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Jeh em ação pelo Partizan (Foto: Divulgação)

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