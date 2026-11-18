Presidente da Federação Uruguaia, Ignacio Alonso afirmou que a Conmebol modificará o formato das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. Em entrevista à rádio "Carve Deportiva", o cartola disse que as alterações irão se inspirar na Nations League, da Europa.

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- Temos uma Eliminatória que começará dentro de poucos meses que serão em um formato diferente, de Liga das Nações, e vamos colocar um título.

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Além de Ignacio Alonso, Robert Harrison, presidente da Associação Paraguaia de Futebol, comentou sobre os objetivos futuros. A ideia é que as seleções da Conmebol possam ter um torneio com equipes da Uefa.

- Todos vão jogar as Eliminatórias. Nós estamos classificados (para a Copa), mas vamos jogar por uma posição para o futuro torneio que vamos disputar com os europeus - disse no programa "La Gran Jugada".

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A Conmebol não anunciou nenhuma mudança no formato das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. No entanto, Argentina, Uruguai e Paraguai já estão classificados para o Mundial como coanfitriões em homenagem ao centenário do torneio que começou na América do Sul.

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