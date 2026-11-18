O brasileiro Gabriel Mec segue em busca de espaço no elenco profissional do Porto. Aos 18 anos, o atacante vem aproveitando as oportunidades recebidas pelo técnico para mostrar suas características ofensivas e pode voltar a campo no próximo compromisso dos Dragões, contra o Paredes, pela Taça de Portugal.

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Considerado uma das promessas do futebol brasileiro, o jovem tem chamado atenção pela capacidade de desequilibrar jogadas individuais. Entre suas principais características estão a velocidade de raciocínio, a habilidade no drible e a facilidade para superar adversários em situações de um contra um.

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Desde que chegou ao futebol português, Gabriel Mec vem acumulando experiências importantes no processo de adaptação. O brasileiro participou da classificação do Porto diante do Académico de Viseu, pela Taça da Liga, e também estreou na Liga Portugal Betclic, na goleada por 4 a 0 sobre o Estoril.

Gabriel Mec busca mais espaço no Porto

As primeiras participações em competições oficiais representam etapas importantes para o desenvolvimento do atacante. Com personalidade para buscar jogadas ofensivas e capacidade de romper linhas adversárias, Mec surge como mais uma alternativa para ampliar as possibilidades do setor ofensivo do Porto.

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O jovem procura aproveitar cada oportunidade para demonstrar suas qualidades e aumentar sua participação na equipe principal. A adaptação ao futebol português e a convivência com o elenco profissional também fazem parte desse processo de evolução.

Gabriel Mec em ação pelo Porto (Foto: Divulgação)

Brasileiro pode jogar contra o Paredes

O próximo desafio do Porto será diante do Paredes, pela Taça de Portugal. A partida pode representar uma nova oportunidade para Gabriel Mec ganhar minutos e dar sequência às primeiras aparições com a camisa dos Dragões.

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