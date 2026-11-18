Campeão inglês encerra patrocínio após parceria de empresa com atriz pornô
Clube inglês rompe contrato com a BC Game, patrocinadora máster desde 2024
O Leicester City anunciou o encerramento antecipado de seu contrato de patrocínio com a BC Game, empresa de apostas e cassino de criptomoedas. A decisão ocorreu após a marca nomear a atriz pornô russa Eva Elfie como embaixadora, movimento que provocou críticas de torcedores e aumentou a pressão sobre o clube inglês.
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A BC Game ocupava o espaço de patrocinadora principal na camisa do Leicester desde julho de 2024. O vínculo deveria permanecer em vigor até o fim da atual temporada, mas foi encerrado antes do prazo. Em comunicado, o clube justificou a decisão ao afirmar que reconheceu diferenças nas prioridades comerciais entre as partes.
A contratação de Eva Elfie como representante da empresa aconteceu neste mês. Segundo a própria BC Game, a atriz possui presença consolidada em comunidades de jogos. A iniciativa, no entanto, gerou insatisfação entre grupos de torcedores, que questionaram a associação do Leicester com a empresa e os valores envolvidos na parceria.
Torcedores criticaram associação do Leicester com a empresa
O Foxes Trust, grupo que representa torcedores do Leicester, já havia manifestado preocupação com o patrocínio à BC Game. Após o anúncio da parceria entre a empresa e Eva Elfie, a associação voltou a se posicionar contra a relação comercial.
Em manifestação divulgada neste mês, o grupo criticou a aproximação entre o futebol, as apostas e a indústria de conteúdo adulto. Os torcedores também apontaram possíveis consequências sociais dessas associações e cobraram uma postura do clube.
A repercussão levou o Leicester a apresentar diretamente à BC Game suas preocupações sobre as implicações do acordo com a atriz. Posteriormente, as partes chegaram à decisão de encerrar o vínculo.
BC Game não tem licença para operar no Reino Unido
Outro ponto relacionado à parceria envolve a situação regulatória da empresa. Registrada em Belize, a BC Game não possui licença para operar no mercado britânico, segundo informações publicadas pelo jornal The Guardian.
A relação comercial com o Leicester já era alvo de questionamentos por causa da atuação da empresa no setor de apostas. O episódio envolvendo a nomeação de Eva Elfie como embaixadora ampliou a pressão sobre o clube.
Leicester oferece reembolso aos torcedores
Após o rompimento, o Leicester anunciou medidas para atender aos torcedores que compraram camisas com a marca da BC Game. Quem adquiriu o uniforme nos últimos 28 dias poderá solicitar a troca do produto ou o reembolso integral.
O clube também informou que assumirá os custos de envio das devoluções realizadas por meio de entrega padrão.
A equipe, que atualmente disputa a League One, a terceira divisão do futebol inglês, enfrenta o Huddersfield no sábado.
Clube também está à venda
O encerramento do patrocínio acontece em meio a um momento de mudanças na estrutura administrativa do Leicester. Os proprietários tailandeses da King Power mantêm o clube à venda e também buscam negociar o estádio, o centro de treinamento e a equipe feminina.
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