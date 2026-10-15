De Figo a Wenger, veja potenciais candidatos à presidência da Fifa
Prazo para inscrição é 18 de novembro; eleição está marcada para março
Ainda que não haja nenhum nome anunciado, líderes do futebol europeu se mostram cada vez mais confiantes de que irão conseguir lançar um candidato para fazer frente à Gianni Infantino na eleição para a presidência da Fifa, marcada para março do ano que vem. Nos últimos dias, nomes como o do ex-jogador português Luís Figo, do ex-técnico do Arsenal Arsene Wenger e da atual presidente do Lyon, Michele Kang, começaram a circular nos bastidores como potenciais candidatos.
As potenciais candidaturas de Figo e Wenger ganharam força na imprensa especializada europeia, sobretudo a inglesa. A BBC Sport afirma que uma fonte declarou sob reserva que o ex-técnico do Arsenal seria "um candidato ideal, mas ele é um homem independente". O Telegraph também sustenta o nome.
Vale lembrar que, desde 2019, Arsene Wenger é diretor de Desenvolvimento Global de Futebol da Fifa — e, portanto, subordinado a Infantino.
Luís Figo foi um dos primeiros ex-jogadores de renome mundial a se manifestar publicamente, e de maneira contundente, contra Gianni Infantino. A candidatura dele é vista como potencial pelo The Guardian, ao mesmo tempo que a publicação lembra que o português é visto como possível sucessor de Aleksander Ceferin no comando da Uefa. A confederação europeia terá um novo presidente a partir de 2031.
Por ora, apenas Infantino é candidato à presidência da Fifa
Até o momento, apenas Gianni Infantino se lançou candidato à presidência da Fifa. Apesar de a eleição acontecer em março de 2027, o prazo para inscrever candidatura se encerra no próximo mês.
A reeleição de Infantino era vista como natural até o fim do primeiro semestre deste ano, mas a proposta de venda de parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo arquitetada por ele fez surgir uma forte oposição da Uefa, da Concacaf e da maior parte da confederação asiática. São essas três confederações que articulam como candidatura de oposição.
Por outro lado, Gianni Infantino assegurou recentemente o apoio, em tese unânime, da confederação africana, que reúne sozinha mais da metade dos votos necessários para lhe garantir mais uma reeleição. Apesar de não garantir apoio publicamente, a Conmebol também é vista como aliada do presidente.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Fora de Campo
Estrangeiros reagem à punição de Vinicius Júnior: 'Não sei se é'Há 3 horas
Futebol Internacional
Mourinho fala de Wesley, ex-Flamengo, após Roma x Real Madrid: 'Já sabia'Há 3 horas
Corinthians
Seedorf usa Real Madrid e Barcelona como exemplos para tirar Corinthians da criseHá 6 horas
Futebol Internacional
Mourinho sai em defesa de Vini Jr e critica Comitê da La Liga: 'Sem vergonha'Há 14 horas
Fora de Campo
Atitude de Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid choca torcedores: 'Bizarro'Há 14 horas
Futebol Internacional
Mourinho evita comparações e elogia Endrick: 'Nível Real Madrid'Há 14 horas
Mais LANCE!