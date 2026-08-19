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De Carvajal a Pogba: confira a lista de jogadores livres no mercado da bola

Ex-Flamengo, Pablo Marí é uma das opções livres no mercado

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 13:11
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Paul Pogba - Manchester United
Paul Pogba deixa o Monaco e fica livre no mercado (Foto: Miguel Medina/AFP)

O astro francês Paul Pogba encerrou sua passagem apagada pelo Monaco, com rescisão de contrato acordada pelas partes, e agora entra para o grupo de jogadores livres no mercado da bola. Sem a sombra de multas rescisórias e de dirigentes barganhando por valores de transferência, confira uma seleção de 32 nomes — divididos por posição — entre veteranos, atletas em afirmação e antigas estrelas do futebol mundial que podem chegar gratuitamente a qualquer equipe.

Na busca por um camisa 9?

Aos 33 anos, o argentino Mauro Icardi segue sem contrato após deixar o Galatasaray em meados de junho deste ano, ao decidir não renovar. Na última temporada pelo clube turco, o centroavante anotou 16 gols e deu 3 assistências em 47 jogos.

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Mauro Icardi - Galatasaray
Mauro Icardi - Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Caso a necessidade seja por encaixe de jogo em contra-ataques com velocidade, a oportunidade de mercado chama-se Adama Traoré. Aos 30 anos, o ponta espanhol deixou o West Ham após o rebaixamento da equipe para a Championship. Revelado pelo Barcelona, o atleta chamou atenção ao longo da carreira por sua força física nos duelos pelas pontas, com momento de maior destaque no Wolverhampton.

Atacantes

  • Adama Traoré: Ponta-direita | 30 anos
  • Andrea Belotti: Centroavante | 32 anos
  • Anthony Martial: Atacante / Ponta-esquerda | 30 anos
  • Cédric Bakambu: Centroavante | 35 anos
  • Jamie Vardy: Centroavante | 39 anos
  • Joselu: Centroavante | 36 anos
  • Karl Toko Ekambi: Atacante / Ponta-esquerda | 33 anos
  • Mauro Icardi: Centroavante | 33 anos
  • Riyad Mahrez: Ponta-direita | 35 anos
  • Sofiane Boufal: Ponta-esquerda / Meia-atacante | 32 anos
  • Stephan El Shaarawy: Ponta-esquerda / Meia | 33 anos
  • Wilfried Zaha: Ponta-esquerda / Atacante | 33 anos

Opções para organizar a faixa central

Para ser o maestro da equipe, a opção mais estrelada e de refino técnico altíssimo é Paul Pogba, que acertou o fim de seu ciclo com o time do Principado. Embora ostente talento de sobra, o francês é baixa frequente por questões médicas. Com lesões na coxa, no tornozelo e na panturrilha, o jogador ficou limitado a atuar apenas seis vezes pela equipe, o que motivou o fim precoce do vínculo e o colocou no status de agente livre aos 33 anos.

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Além do campeão mundial de 2018, outro nome destacado por sua performance em Copas do Mundo é James Rodríguez. O meia está sem contrato após encerrar sua passagem pelo Minnesota United, dos Estados Unidos, em julho de 2026. O ex-jogador do São Paulo marcou presença no Mundial da América do Norte ao defender a Colômbia, tendo protagonismo no meio-campo da seleção sul-americana que se despediu nas oitavas de final contra a Suíça.

James Rodríguez em sua última copa pela Colômbia
James Rodríguez em sua última copa pela Colômbia (Foto: David Ramos/AFP)

Meio-campistas

  1. Adnan Januzaj: Ponta / Meia-atacante | 31 anos
  2. Dani Ceballos: Meia central | 30 anos
  3. Dele Alli: Meia-atacante | 30 anos
  4. Fabinho: Volante | 32 anos
  5. Franck Kessié: Volante / Meia central | 28 anos
  6. Georginio Wijnaldum: Meia central | 35 anos
  7. Jadon Sancho: Ponta / Meia-atacante | 26 anos
  8. James Rodríguez: Meia-atacante | 35 anos
  9. Mahmoud Dahoud: Meia central | 30 anos
  10. Marcelo Brozović: Volante / Meia central | 33 anos
  11. Paul Pogba: Meia central | 33 anos
  12. Philippe Coutinho: Meia-atacante / Ponta-esquerda | 34 anos

Quer um novo xerife?

Na linha defensiva, as opções contam com o veterano lateral Dani Carvajal, que deixou o Real Madrid, e também com o zagueiro espanhol Pablo Marí, titular na campanha do título da Libertadores de 2019 pelo Flamengo. O defensor canhoto saiu do Rubro-Negro para jogar no Arsenal, rodou por outros clubes e agora se vê livre no mercado após o fim de seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

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Chapecoense x Flamengo - Pablo Marí
Zagueiro espanhol passou pelo clube em 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Defensores

  • André Amaro: Zagueiro | 24 anos
  • Axel Tuanzebe: Zagueiro / Lateral-direito | 28 anos
  • Dani Carvajal: Lateral-direito | 34 anos
  • Pablo Marí: Zagueiro | 32 anos
  • Raphaël Guerreiro: Lateral-esquerdo / Meia central | 32 anos
  • Ricardo Pereira: Lateral-direito | 32 anos
  • Ricardo Rodríguez: Zagueiro / Lateral-esquerdo | 34 anos

Aposta para o gol

Após uma passagem turbulenta e marcada por falhas com a camisa do Botafogo, o goleiro Neto teve seu contrato rescindido devido ao desgaste e à falta de confiança na meta alvinegra. O ex-jogador de Barcelona e Juventus surge agora como opção sem custos.

Goleiro

  1. Neto: Goleiro | 37 anos
Neto, ex-goleiro do Botafogo
Neto em ação durante Botafogo x Internacional (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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