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Monaco oficializa rescisão de contrato com Pogba, e astro francês deixa recado: 'Grato'

Contratado em junho de 2025, o meia só atuou em seis oportunidades

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 15:23
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Paul Pogba - Monaco
Paul Pogba - Monaco (Foto: Frederic Dides/AFP)

A passagem de Paul Pogba pelo futebol francês chegou ao fim de forma precoce. Nesta quarta-feira (19), o Monaco confirmou o encerramento amigável do contrato com o meio-campista de 33 anos. O campeão mundial pela França em 2018 possuía vínculo com o clube até junho de 2027, mas a trajetória durou apenas seis partidas na temporada 2025/26.

Em comunicado oficial, a diretoria do clube do Principado justificou a decisão alegando que as metas estabelecidas na contratação do atleta foram atingidas só parcialmente. Apesar do desfecho melancólico, a instituição adotou tom de gratidão pelo empenho do jogador no processo de recuperação física.

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— Durante a sua passagem pelo AS Monaco, Paul (Pogba) demonstrou uma mentalidade notável e padrões elevados em todos os momentos. Ele conseguiu retornar ao futebol de alto nível após um longo período afastado, além de agregar experiência ao nosso elenco principal — destacou o clube.

Por sua vez, Pogba enviou uma mensagem de despedida à diretoria do clube, aos companheiros de equipe e à torcida:

— Gostaria de agradecer ao presidente, à diretoria, aos meus companheiros e a cada torcedor que acreditou em mim. Representar este clube foi uma experiência maravilhosa. Embora eu não tenha jogado o volume de partidas que gostaria, serei sempre grato por esta oportunidade — declarou o atleta.

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Pogba em ação pelo Monaco
Pogba em ação pelo Monaco (Foto: Reprodução/X)

Estreia no Campeonato Francês sem o astro

Livre para assinar com qualquer equipe sem custos de transferência, Pogba deixa para trás um Monaco em momento de transição. Sob o comando do técnico brasileiro Filipe Luís, o time vira a página e foca na estreia pela Ligue 1. A equipe visita o Le Havre neste domingo (23), às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Océane.

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