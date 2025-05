Em entrevista, ao jornal britânico "Sky Sports", Mohamed Salah rasgou elogios à trajetória profissional de Kevin de Bruyne até aqui. De saída do Manchester City, o belga vive seus últimos momentos com a camisa do clube e já foi especulado por clubes dos Estados Unidos e da própria Inglaterra. Para Salah, De Bruyne é bem vindo no Liverpool, que foi campeão da Premier League nesta temporada.

— Quero parabenizá-lo pela sua carreira. Ele fez um trabalho fenomenal no City e foi ótimo para a liga. Desejo-lhe tudo de bom… e temos um lugar para ele — comentou Salah sobre de Bruyne.

De Bruyne perdeu a condição de titular absoluto do Manchester City de Guardiola nesta temporada. Aos 34 anos, o meia não tem a mesma intensidade física de outrora sob os olhos do treinador, apesar de ainda entregar tecnicamente. Ele foi titular da final da Copa da Inglaterra na derrota do City para o Crystal Palace.

De Bruyne avalia as propostas que tem para definir seu futuro

Desde que anunciou a saída do Manchester City, em abril, o meio-campista teve seu nome especulado em clubes da MLS, como o Chicago Fire, em informação divulgada pelo jornal "The Athletic". Porém, De Bruyne não descartou a possibilidade de continuar atuando na elite do futebol inglês e consideraria interessante para a família seguir no país, como no Liverpool de Salah.

— Eu não sei. Depende de quem (da Premier League) fizer proposta. Mas é como eu disse: eu tenho família, tenho filhos jovens. Por isso, tenho que tomar uma decisão boa para todos, não só para mim. Quando eu tinha 20 anos, tomava as decisões pensando só em mim. Agora, é mais complicado — afirmou De Bruyne após a final da Copa da Inglaterra.