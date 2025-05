De Bruyne dá pista sobre futuro após saída do Manchester City

Vivendo seus últimos momentos no Manchester City após o anúncio de saída ao fim da temporada, o meio-campista Kevin de Bruyne voltou a ser questionado sobre seu futuro após a derrota para o Crystal Palace, por 1 a 0, na final da Copa da Inglaterra. O belga admitiu que abriu conversas com novos clubes, mas assegurou que ainda não tem nada definido.

- Eu quero jogar um futebol bom, aonde quer que seja... Eu sei que vocês (jornalistas) estão tentando adivinhar para onde eu vou, mas vou tomar essa decisão ainda. Vocês vão saber quando eu souber (risos) - declarou De Bruyne.

- É claro (que já comecei a conversar com outros times)… Vocês sabem como é (risos)… Mas a decisão (sobre o futuro) será tomada quando eu estiver pronto para tomá-la. Enquanto eu ainda não souber, não tem como vocês saberem - acrescentou.

Aos 33 anos, De Bruyne já anunciou que não renovará com o Manchester City, clube que defendeu por uma década e onde conquistou 19 títulos, com 189 participações diretas em gols. Livre no mercado a partir de julho, ele está avaliando propostas que considerem não apenas o lado esportivo, mas também o familiar.

De Bruyne seguirá na Premier League?

De Bruyne comemora com Rúben Dias gol que deu início a reação do Manchester City contra o Crystal Palace (Foto: Paul Ellis/AFP)

Desde que anunciou a saída dos Cityzens, o belga teve seu nome especulado em clubes da MLS, como o Chicago Fire, em informação divulgada pelo jornal "The Athletic". Porém, o meia não descartou a possibilidade de continuar atuando na elite do futebol inglês e consideraria interessante para a família seguir no país.

- Eu não sei. Depende de quem (da Premier League) fizer proposta. Mas é como eu disse: eu tenho família, tenho filhos jovens. Por isso, tenho que tomar uma decisão boa para todos, não só para mim. Quando eu tinha 20 anos, tomava as decisões pensando só em mim. Agora, é mais complicado - completou.

O futuro do craque ainda é incerto. Em 2024, Kevin chegou a afirmar que precisaria "pensar no futuro" quando questionado sobre a possibilidade de um movimento rumo à Arábia Saudita, outro possível destino, principalmente no mercado atual do futebol.

