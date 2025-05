De saída do Manchester City, De Bruyne é alvo do Liverpool e do Napoli para a próxima temporada, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O meia não renovará seu contrato com a equipe de Pep Guardiola, mas tem o desejo de permanecer na Europa.

O clube de Anfield já teria feito uma proposta ao belga para compor o elenco do campeão da Premier League na próxima temporada. Por outro lado, o Napoli está seriamente interessado e aposta na boa relação do meia com Lukaku para atraí-lo para a Itália.

Na atual temporada, o Napoli está próximo de conquistar o Campeonato Italiano e pensa em se reforçar para a Champions League. Em 2022/2023, o clube italiano chegou às quartas de final do torneio, o que representa a melhor participação do clube na competição, mas espera superar o feito.

Além de Liverpool e Napoli, De Bruyne é alvo de interesse de clubes dos Estados Unidos no segundo semestre. Próximo de completar 34 anos, o meia tomará uma decisão sobre a sequência de sua carreira nas próximas semanas.

Números de De Bruyne na temporada

Em uma temporada tímida, De Bruyne fez apenas 36 partidas pelo Manchester City, tendo marcado seis gols e contribuído com oito assistências. O atleta sofreu com lesões musculares, mas está recuperado e é peça chave da equipe de Guardiola para buscar classificação na próxima Champions League.