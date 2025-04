Nem Europa, nem Arábia; De Bruyne pode ter destino inustiado

Segundo Fabrizio Romano, De Bruyne pode estar a caminho do Chicago Fire, da MLS. De acordo com o jornalista italiano especializado em transferências, o clube dos Estados Unidos mostrou um forte interesse e apresentou um projeto específico para o meia. Ele está de saída do Manchester City após dez temporadas.

Fabrizio afirma que De Bruyne vai pensar com calma na proposta do Chicago Fire. Em entrevista concedida para o "Viaplay", o belga não descartou nenhum projeto para o futuro de sua carreira.

— Estou aberto a qualquer projeto que esteja disponível. Adoro futebol, adoro jogar futebol e, se surgir um bom projeto e minha família também estiver feliz com ele, podemos tomar uma decisão. Ficar na Inglaterra? Não sei. Honestamente não sei. Pode ser, pode não ser. É muito difícil porque não tomei a decisão de sair há tanto tempo — Afirmou.

Kevin De Bruyne pode ir para a MLS (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na MLS, De Bruyne se juntaria a Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, Reus, Giroud, Lloris e outras estrelas que migraram da Europa para os Estados Unidos no fim da carreira. O meia anunciou o fim de seu ciclo no Manchester City no dia 4 de abril, por meio de suas redes sociais. Contratado em 2016, De Bruyne tem contrato encerrando ao fim do primeiro semestre de 2025 e não renovará junto à diretoria inglesa.

🔢 Números de Kevin de Bruyne pelo Manchester City

⚽ 413 jogos

🥅 107 gols

📤 177 assistências

🏆 Títulos: 5 Copas da Liga Inglesa (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21), 6 Premier Leagues (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24), 2 Copas da Inglaterra (2018-19 e 2022-23), 2 Supercopas da Inglaterra (2019 e 2024), 1 Supercopa da Uefa (2023), 1 Champions League (2022-23) e 1 Mundial de Clubes (2023).